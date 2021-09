Il primo tronista gay del programma di Maria De Filippi rivolge un duro attacco al reality show di Signorini. “Al GF solo macchiette…”

Chissà, forse Claudio Sona non ha preso molto bene l’esclusione dalla casa del Grande Fratello Vip. Sta di fatto che ha attaccato il reality show di Canale 5 senza peli sulla lingua: si è scagliato contro gli autori del programma accusandoli di scegliere solo “personaggi gay macchietta”.

Si cerca qualcuno che rompa gli schemi, che spezzi la normalità. Vogliono personaggi allegorici.

L’ex tronista aggiunge che non farebbe per lui restare in reclusione forzata per tanti giorni, lontano dagli affetti, 24 ore su 24. Ed ecco che più che un’accusa le parole di Claudio Sona appaiono come un tentativo di giustificare la sua esclusione dalla casa più ambita della Tv. “La casa mi farebbe paura,” aggiunge “vogliono solo gay macchietta.”

La persona che più avrebbe timore di vedere nella casa del GF Vip? Sicuramente il suo ex, Mario Serpa, e tanti altri: “Ho diversi ex, cioè non tantissimi, però ce ne sono due/tre che hanno cercato in certi momenti di mettermi i bastoni tra le ruote.” A volte ritornano, come dice il famoso detto, con un sottofondo inquietante di minaccia.