Lo scatto sexy di Elisabetta Gregoraci manda in visibilio i fans

La showgirl appare in posa selvatica da cowgirl ma con un abito succinto e trasparente che non lascia certo spazio all’immaginazione. I lunghi capelli sciolti e selvaggi come il crine del cavallo sul cui dorso è elegantemente appoggiata. L’espressione languida con gli occhi che guardano dritto verso l’obiettivo.

Sotto l’immagine una semplice didascalia in lingua inglese “Wild”, selvaggia, sotto cui piove un vortice di commenti e cuoricini.

La showgirl è molto desiderata e ne è totalmente consapevole. Sotto a un precedente scatto un fan aveva scritto: “Sei illegale!”. Dobbiamo censurarla? Sarebbe un peccato!