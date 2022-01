Clizia Incorvaia ha postato sui social alcune foto del suo passato e ha svelato ai fan i suoi numerosi cambi di look.

La modella Clizia Incorvaia, incinta del suo secondo figlio, ha postato sui social alcune foto del suo passato e ha svelato ai suoi fan i suoi numerosi cambi di look e la sua necessità di cercare, adesso, un po’ di naturalezza. “In questi anni, ho fatto i cambiamenti più disparati, white cortissimi tipo Annie Lennox,lunghissimi sino al sedere platino tipo Regina dei draghi, per poi passare al rosa e poi il castano scuro, poi attraversare il rossiccio,il biondo Barbie e arrivare al mio colore naturale . Sicuramente sono un’eclettica e amo il cambiamento e vedermi sempre diversa. Ma adesso più che mai avevo voglia di naturalezza . Back to basics”, ha scritto la fidanzata di Paolo Ciavarro sui social, mostrando ai suoi fan i suoi incredibili cambiamenti.

Clizia Incorvaia: i cambi di look

Clizia Incorvaia è pronta ad accogliere presto una nuova vita (lei e Paolo Ciavarro sonoin attesa di un bebè) e forse anche per questo la modella è alla ricerca di maggiore naturalezza. Lei stessa ha postato sui social alcune foto del suo passato, mostrando i numerosi cambiamenti del suo look nel corso degli anni, a partire dal colore dei capelli.

In tanti tra fan, amici e colleghi le hanno fatto i complimenti per la sua straordinaria bellezza e in tanti sui social non vedono l’ora di conoscere ulteriori dettagli sul figlio che lei e Paolo stanno per avere insieme, e la cui nascita è attesa durante le prossime settimane. Per il figlio di Eleonora Giorgi si tratta del primo figlio mentre per Clizia sarà il secondo dopo la nascita della piccola Nina.

