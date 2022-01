Belen Rodriguez ha confessato di non desiderare un terzo bambino dopo la nascita dei suoi due figli, Santiago e Luna Marì.

Il 12 luglio 2021 Belen Rodriguez ha realizzato il sogno di diventare madre per la seconda volta: ha avuto sua figlia, Luna Marì, dall’amore per Antonino Spinalbese (con cui si vocifera che oggi si sia definitivamente detta addio). A Verissimo la showgirl ha confessato che sarebbe assolutamente appagata dalla sua seconda maternità e che non desidererebbe un terzo bambino: “Ho un maschio e una femmina, la coppia… è perfetto, no?”, ha confessato a Verissimo, e ancora: “Sempre mai dire mai ma non vorrei un terzo figlio”.

Belen Rodriguez: il terzo figlio

Belen è più felice che mai accanto ai suoi due figli, Santiago e Luna Marì, e per il momento sembra che la showgirl escluda una terza gravidanza in futuro. Lei stessa ha del resto confessato che non sarebbe stata semplice per lei la gravidanza della piccola Luna (durante la quale aveva sofferto di nausee e debolezza). “La gravidanza è stata tosta, mentre il parto è andato bene”, ha dichiarato la showgirl, che oggi – secondo indiscrezioni – sarebbe tornata single dopo la fine della sua relazione con Antonino Spinalbese.

