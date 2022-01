La cantante spiega perchè durante la partecipazione a Ballando con le stelle non si è vaccinata, parlando ai microfoni di Verissimo.

In occasione di un’intervista a Verissimo, Mietta spiega perchè non si è vaccinata contro il Covid-19. La cantante è stata di recente al centro di polemiche proprio perchè risultata positiva e senza vaccino durante la partecipazione allo show di Milly Carlucci.

Le dichiarazioni di Mietta

Mietta spiega a Silvia Toffanin le ragioni per le quali non si è vaccinata. Dopo le polemiche è la cantante stessa a chiarire la sua posizione rispetto alle critiche che l’hanno definita no-vax. L’artista spiega, come riportato da TG Com 24: “Ho un sacco di allergie e da ragazza ho avuto anche uno shock anafilattico. Per queste cose e per paura non avevo ancora fatto il vaccino. Ero perplessa, ma non ho mai detto che non l’avrei fatto. Lo farò, va assolutamente fatto, anche se non nascondo un po’ di preoccupazione.”

Poi continua: “Sono stata totalmente fraintesa, non ho mai detto di essere contraria ai vaccini e non sono una No vax.” In merito alla sua positività durante Ballando con le stelle e della controversia scaturita dopo, Mietta dichiara: “L’ho scoperto il giorno stesso della puntata ed ero un po’ in subbuglio – racconta -. Ero provata da quello che mi stava succedendo anche perché non sapevo come sarei stata. Più che rivelare a tutti della mia positività mi è dispiaciuto tutto quello che è successo dopo. Sono stata giudicata senza conoscere la situazione. Sui social mi hanno scritto di tutto“.

