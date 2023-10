Nelle scorse ore Clizia Incorvaia ha raccontato di aver subito un aborto. Molti l’hanno criticata con pesanti accuse: lei ha replicato.

Nei giorni scorsi, Clizia Incorvaia ha confessato di aver subito un aborto. Una situazione molto difficile avvenuta due anni prima di avere Gabriele, figlio avuto con Paolo Ciavarro. La donna, al netto dell’affetto ricevuto dai fan, ha dovuto, però, fare i conti anche con diverse critiche tra chi l’ha accusata di aver parlato di questa vicenda “per soldi”.

Clizia Incorvaia, l’aborto e le critiche

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Attraverso le proprie stories su Instragram, la Incorvaia ha deciso di replicare agli haters sul tema aborto. Condividendo un messaggio che l’ha fatta soffrire e che recitava “Si vendono per ogni cosa che a volte dovrebbe essere intima. Che tristezza”, l’influencer ha sbottato.

“Ho parlato dell’aborto per soldi? Non posso stare zitta. Ho parlato dopo due anni dell’aborto che ci ha fatto soffrire e messo a dura prova con Paolo”, le parole di Clizia visibilmente alterata. “Non ne ho parlato prima perché mi avrebbero fatto interviste su questo tema, dato che avevamo dichiarato di cercare di avere un bimbo. Proprio perché non volevo andare in nessun salotto tv a parlare di un dramma che è l’aborto. E averne parlato dopo due anni è per me l’elaborazione di un lutto. Io uso i social network per mostrare una parte della mia vita. Che è fatta di alti e bassi, come la vita vera”.

La donna ha poi aggiunto: “Ci sono momenti in cui mi mordo la lingua e decido di non rispondere ai leoni da tastiera, ai famosi giornalisti da quattro soldi in cerca di notizie inesistenti. Questa volta non posso stare zitta […]”.

E ancora: “Ne ho parlato adesso, dopo quasi due anni, in un post mio personale, per il quale nessuno mi paga. E non l’ho detto due anni fa, proprio perché non volevo andare in alcun salotto tv a parlare di questo dramma. Volevo affrontarlo con Paolo e sapevo che il tempo sarebbe stato d’aiuto per far rimarginare queste ferite. Tra l’altro in un momento in cui nelle interviste avevamo detto che stavamo cercando di avere un bambino. È stato veramente durissimo”.

