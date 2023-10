Nei giorni scorsi Giacomo Urtis ha confessato di essere innamorato e sui social si sono scatenate le ipotesi dei fan.

Dopo i gossip (veri o presunti) sulla discussa proposta di nozze che avrebbe ricevuto da Fabrizio Corona, Giacomo Urtis si sarebbe presto riconsolato con una presunta nuova fiamma: sui social sono in tanti a credere che il chirurgo dei vip stia frequentando il TikToker 19enne Giuseppe D’Anna, protagonista di molti dei suoi ultimi video sui social. Sulla questione al momento non vi sono conferme, e i fan dei social sono impazienti di saperne di più.

Giacomo Urtis: le indiscrezioni sul presunto fidanzato

Secondo indiscrezioni – riportate da Leggo.it – potrebbe essere in atto un nuovo amore nella vita di Giacomo Urtis che, di recente, ha vissuto una cocente delusione sentimentale per via del rifiuto subito da parte di Fabrizio Corona (che, a suo dire, gli avrebbe chiesto di sposarlo). Al momento non vi sono conferme sulla sua presunta liaison con il TikToker Giuseppe D’Anna, ma sui social i due hanno condiviso alcuni video che lascerebbero presagire del tenero tra loro. Il chirurgo dei vip romperà il silenzio in merito alla questione?

Di recente Urtis è balzato agli onori delle cronache per aver mostrato il suo cambio di look e per aver annunciato di voler affrontare una cura ormonale per avere un aspetto più femminile. “Mi sento io, non mi sento una donna, non mi sento un uomo. Sto facendo un percorso di transizione. Tagliare l’uccello? Per il momento, no, ma sto prendendo gli ormoni. Mi hanno discriminato per le foto che pubblico, ma che non sono pubbliche perché erano foto messe su Whatsapp”, ha detto a La Zanzara.