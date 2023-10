Wanda Nara si è confessato con il magazine Hola e ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sulle sue condizioni di salute.

Wanda Nara si è confessata senza filtri con il magazine Hola, a cui avrebbe parlato soprattutto della grande famiglia costruita con Mauro Icardi con cui, dopo aver vissuto una tremenda crisi (a causa dei presunti tradimenti) sembra aver ritrovato la stabilità.

“Forse quando ero più giovane ero più gelosa. Ora non più. Ho la convinzione che si sta con chi si vuole stare e se qualcuno non vuole più stare con te, non puoi farci niente”, ha ammesso il volto tv prima di svelare quale sarebbe stata la più grossa bugia inventata su di lei.

Wanda Nara

Wanda Nara: la confessione su Icardi

Wanda Nara è tornata a confessarsi con il magazine Hola e, per la prima volta, ha svelato quale sarebbe la più grande bugia raccontata su di lei. “L’insinuazione che io sia stato con Maradona e io ho sempre negato. Non so, un sacco di cose che sono state dette su di me senza verificare o chiedere direttamente a me“, ha dichiarato la manager e showgirl che, negli ultimi tempi, si è trovata a fare i conti con una fuga di notizie relativa alle sue condizioni di salute e alla sua malattia.

“Mi sarebbe piaciuto parlare io per prima della mia malattia, ma non è stato così. È un argomento delicato e per questo avrei preferito tenerlo privato, ma lo capisco. (…) Quando ha fatto trapelare la notizia ero sotto shock. Ho acceso la televisione e ho detto: “Ma se lo dicono in televisione, perché non lo dicono a me? Era tutto molto strano. Pensavo alla morte, ai miei figli… Sentivo che mi stavano nascondendo altre informazioni, che mi stavano mentendo”, ha affermato.

Oggi la showgirl starebbe affrontando un periodo di cure e, al suo fianco, sembra sia sempre presente il marito Mauro Icardi che, a suo dire, non baderebbe a spese per lei e per i suoi figli. Wanda Nara ha ammesso persino che il calciatore avrebbe regalato ai suoi 5 figli ben 5 iPhone nuovi.

“Capisco il suo ruolo. Mauro viene da una famiglia molto umile e mi racconta sempre che quando era piccolo non aveva soldi e andavano a caccia di cibo. Mauro la vede da questo punto di vista: “Se posso, voglio dare loro tutto”. E io lo capisco”, ha affermato Wanda Nara.