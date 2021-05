Tornano a rubare la scena, dalle passerelle allo street style le cinture gioiello sono l’accessorio must have dell’estate 2021, da abbinare a look da giorno e da sera per outfit scintillanti.

Quest’estate si prospetta time to shine, e non pensiamo solamente a look ed outfit da sera scintillanti ma anche a look dal giorno da far brillare con le cinture gioiello, che come preannunciato dalle passerelle della moda estiva 2021 sarebbero diventati gli accessori protagonisti della stagione.

Mettiamo quindi un attimo da parte – ma senza abbandonarle completamente – le cinture minimal essenziali e solo colorate, e valorizziamo vestiti, jeans e maglie oversize con cinture gioiello pronte a rendere vivaci e brillanti i nostri look estivi, da quelle più appariscenti a quelle minimal con ciondoli o fibbie che si lasciano guardare.

Cinture gioiello: color oro, argento, con pietre, i modelli dalle passerelle

Quando pensiamo alle cinture gioiello, non pensiamo necessariamente a qualcosa di particolarmente vistoso: le tendenze delle passerelle infatti puntano anche su fibbie scultoree ma mai troppo grandi nel ben noto stile cowboy, modelli che in passato sono andati per la maggiore. Le cinture dell’estate 2021 si presentano quindi preziose, ma come un dettaglio che valorizzi e non distolga l’attenzione dal look complessivo.

– Chanel riscopre i modelli a catena in argento, con ciondoli, pietre e Swarovski, da indossare sull’ombelico e da personalizzare scegliendone anche più di una da indossare tutte insieme, proponendo un nuovo concept di cintura, lasciandosi ispirare dalle catene girovita orientali. Un dettaglio per impreziosire un look in shorts e maglie cropped.

– E dopo l’argento non può mancare all’appello l’oro, in una nuance lucida per una cintura più classica ma che sceglie una fibbia argentata e preziosa ma dal design minimal, come proposta da Blumarine, che l’abbina a contrasto con un pantalone animalier. Il logo della maison come fibbia spicca, ma con parsimonia: un modello luccicante ma sobrio, esuberante solo se abbinato con un look vivace.

– Dalla fibbia boho e fedele al suo sofisticato country style è la cintura gioiello di Etro, in cowgirl style, ma anche in questo caso il tocco minimal ridimensiona le fibbie caratteristiche del vecchio West, da indossare sui pantaloni alla maniera più classica oppure per avvitare una giacca.

Cinture Zara e Motivi 2021: i modelli gioiello da acquistare

Dai suggerimenti delle passerelle possiamo prendere ispirazione per comporre il nostro street style, partendo da Zara che prende alla lettera la tendenza minimal e gioca su cinture metalliche impreziosite da simboli e figure geometriche: un modello a catena particolarmente estivo ed in limited edition è la cintura con decorazioni a forma di sole e rondelle, finemente colorata in oro.

Fonte foto: https://www.zara.com/it/it/cintura-metallica-con-soli-limited-edition-p01856915.html

– E se siete in cerca di una cintura più colorata e dal gusto esotico, troverete quella che fa per voi nella nuova collezione Motivi, dove il country style è rivisitato in versione chic puntando su colori come bianco, marrone chiaro e beige, con tocchi di azzurro, tra fibbie a forma di cuore o classiche e decorate con pietre.