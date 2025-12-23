Christian De Sica, il super dimagrimento sorprende in TV: svelato il motivo della trasformazione fisica

Christian De Sica sorprende a Che tempo che fa con un evidente dimagrimento. L’attore racconta perché ha perso peso e svela ricordi intimi sul suo passato.

Quando Christian De Sica entra nello studio di Che tempo che fa, l’effetto è immediato. C’è qualcosa che colpisce prima ancora delle battute e dell’ironia a cui il pubblico è abituato: il suo aspetto visibilmente cambiato. Accanto a Fabio Fazio, l’attore appare più asciutto, leggero, diverso. Un dettaglio che non passa inosservato e che diventa il punto di partenza di un racconto che ha a che fare con una scelta personale.

I ricordi di famiglia dell’attore

Nel corso del suo intervento, Christian De Sica torna all’infanzia e a un passato segnato da equilibri familiari complessi. “Io ero il figlio dell’amante, quindi il Natale andava diviso con l’altra famiglia”, racconta, lasciando lo studio in silenzio.

Un ricordo che prende forma in un aneddoto tanto amaro quanto surreale: il padre costretto a festeggiare due volte. “Noi mangiavamo alle 8:30… finivamo, lui prendeva un taxi, arrivava ai Parioli, si sedeva a tavola e rimangiava i tortellini, il cappone, il panettone. Doveva mangiare tutto doppio!”.

Tra i flash del passato spunta anche Alberto Sordi, con i suoi regali diventati leggendari: “A Natale mi regalò una fascia che si muoveva per dimagrire, era tutta sballata. Quando mi sono sposato invece un accendino d’oro, bellissimo, anche se riciclato: la scatola era già aperta”.

Christian De Sica dimagrito: i motivi

A proposito di dimagrimento, impossibile non notare quello che ha riguardato in prima persona il noto attore. A notarlo per primo è Fabio Fazio, che glielo chiede senza troppi giri di parole. La risposta di De Sica è diretta, quasi disarmante nella sua semplicità: “Ho perso peso da quando ho smesso di fumare”. Nessuna dieta miracolosa, nessun segreto strano, ma una decisione netta che ha avuto effetti immediati anche sul fisico.

Il discorso sul cambiamento fisico si intreccia naturalmente con il lavoro. De Sica è in tv per presentare la nuova stagione di Gigolò per caso, che lo vede tornare protagonista accanto a Sabrina Ferilli, new entry della serie. Parlando di lei, l’attore si scalda e lascia spazio alla stima sincera: “Siamo grandi amici, abbiamo fatto molti film insieme. Siamo stati anche a Cuba, lei con suo marito e io con mia moglie, a ballare”.