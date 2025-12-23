Un Natale fuori protocollo a Sandringham: Kate Middleton spiazzò Harry con un regalo folle che fece ridere tutta la Royal Family. Il retroscena.

Kate Middleton e Principe Harry sono i protagonisti di un retroscena natalizio che, a distanza di anni, continua a sorprendere. Prima che le dinamiche familiari cambiassero e prima dell’ingresso ufficiale di Meghan Markle nella Royal Family, tra Kate e Harry esisteva un rapporto fatto di complicità, ironia e confidenza. Un legame che trovava spazio anche durante il Natale, la festa più sentita in casa Windsor, e che una volta si è tradotto in un regalo decisamente fuori da ogni etichetta reale.

Un Natale a Sandringham tra ironia e confidenza

Il periodo delle feste rappresenta da sempre un momento centrale per la Royal Family, che ogni anno si riunisce nella residenza di Sandringham. Dietro l’immagine formale delle passeggiate ufficiali e dei pranzi solenni, però, si nasconde una tradizione meno nota: quella di scambiarsi regali ironici, volutamente semplici e spesso scherzosi.

In quel contesto, Kate Middleton dimostrò di aver compreso perfettamente lo spirito della famiglia e, soprattutto, quello di Harry. All’epoca il principe era single, spesso al centro dei tabloid e noto per il suo approccio leggero e autoironico alla vita reale. Proprio per questo, la futura principessa del Galles decise di sorprenderlo con un dono che rifletteva non solo il clima delle feste, ma anche il rapporto speciale che li univa.

Kate Middleton – www.donnaglamour.it

Il regalo “folle” di Kate Middleton al Principe Harry

La notizia emersa in questi giorni, riguarda proprio il contenuto di quel pacchetto natalizio: Kate regalò a Harry un Grow Your Own Girlfriend Kit, un kit ironico per “creare” una fidanzata su misura. Un’idea che andava apertamente contro le rigide regole dell’etichetta reale, ma che colpì nel segno.

All’apertura del regalo, le risate furono immediate e coinvolsero tutti i presenti, compresa Elisabetta II, segno che il gesto era stato percepito come spontaneo, affettuoso e perfettamente in linea con il clima informale di quel Natale.

Quel regalo racconta oggi molto più di un semplice aneddoto: è la fotografia di un’epoca in cui Kate e Harry erano legati da una profonda intesa, tanto da far sognare molti fan una possibile reunion dei “fab four”. Oggi le distanze sembrano evidenti, ma quel Natale a Sandringham resta una testimonianza di quando, anche sotto l’albero reale, c’era spazio per l’ironia e per un affetto autentico.