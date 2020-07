Essere un’influencer famosa ha i suoi pregi e, se è vero che la gestione di un’azienda milionaria impegni molto, è pur vero che Chiara Ferragni si è concessa vacanze da sogno.

Formentera, Ibiza, la Polinesia Francese, Amalfi, Parigi, Roma: tantissime sono le mete da sogno che Chiara Ferragni ha raggiunto per i suoi viaggi di lavoro o semplicemente per godersi un periodo di meritato riposo. In tempi di coronavirus si è dovuta fermare, godendosi la sua bellissima casa. Mavediamo quali sono le più belle mete che ha raggiunto in passato e soprattutto scopriamo quanto ha speso.

La luna di miele di Chiara Ferragni

Non senza polemiche, a quasi un anno dalla nascita del figlio Leone, Fedez e Chiara Ferragni sono volati da soli per le Polinesia Francese per la loro luna di Miele. Ad attenderli resort da sogno, cene a lume di candela in alcune location esclusive, gite in barca e tanto altro.

La loro vacanza, secondo DiLei, sarebbe costata oltre 30 mila euro a notte.

Le vacanze di Chiara Ferragni: le mete più costose

L’anno successivo è stata la volta di Ibiza in compagnia delle sorelle e col piccolo Leone a seguito. Tra barche e selfie a bordo piscina, le tre sorelle (di cui due influencer) hanno sedotto i fan dei social con i loro bikini.

Per il noleggio dello yacht i prezzi si aggirano dai 1000 ai 10000 euro a seconda delle dimensioni, inoltre ci sono da aggiungersi tutti gli eventi mondani e le cene nei ristoranti esclusivi che le tre si sono concesse.

Vacanza in stile più familiare quella fatta subito dopo, a Ravello, dove Chiara Ferragni, Fedez e Leone hanno alloggiato presso il celebre Palazzo Avino, uno degli hotel più celebri del mondo per la sua vista mozzafiato. Il costo? per una sola notte si parte dai 1000 euro, fino ai 3000 per la suite con vista sul mare.

A seguire è stata la volta dell’Oman, dove Chiara Ferragni si è recata in compagnia di alcuni amici e si è goduta giri in quod nel deserto e serate di puro divertimento con l’amico di Fedez, Luis Sal. Non è dato sapere il costo dell’incantevole viaggio, ma è quasi certo che la vacanza sia costata più di 10000 euro per ciascuno di loro.

Oltre alle mete internazionali poi ci sono quelle nazionali, per cui Chiara Ferragni sembra comunque aver speso una fortuna: lei e Fedez hanno trascorso una romantica mini-vacanza al Castello di Procopio, in Umbria. Il costo? Circa 5000 euro a notte.

Il lockdown fa ingrassare? Scarica QUI la dieta da seguire ai tempi del coronavirus.