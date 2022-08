La coppia ha annunciata la nascita della loro secondogenita: grande felicità per Stash e Giulia Belmonte e per la sorellina Grace.

Grande felicità per Stash, il leader dei The Kolors, e per la compagna Giulia Belmonte. È nata infatti la loro secondogenita, Imagine Fiordispino questo il nome della piccola, come annunciato sui loro profili social, e quindi sono diventati genitori per la seconda volta, dopo la nascita della piccola Grace venuta alla luce nel dicembre 2020. I fan si sono congratulati massicciamente sui social con il cantante e la compagna per la nascitura.

Stash e Giulia Belmonte sono genitori bis

La gioia è stata incontenibile per Stash e la compagna Giulia, e già alcuni giorni prima della scadenza della gravidanza di quest’ultima, proprio il cantante aveva postato sui social un messaggio veramente emozionante.

“Oggi sono tornato a casa e non immaginate cosa ho provato quando ho abbracciato la mia piccola grande famiglia dopo questi giorni… Giuro è indescrivibile!

Una delle cose più assurde durante la gravidanza è il “rapporto” che si instaura col pancione!

Il pancione emana qualcosa di forte, crea dipendenza… non so se è una cosa che capita a tutti, ma io per la seconda volta sto provando esattamente la stessa sensazione. Un legame così intenso! …E già so che che proverò nostalgia quando non l’avrò più accanto da accarezzare.

Vabbè non sto qui a dilungarmi ancora che poi divento troppo emotional… volevo solo raccontarvi un po’ la gioia che sto vivendo in questo momento della mia vita da più punti di vista… e voglio ancora una volta dirvi GRAZIE per tutto l’amore che ci state mostrando ai concerti!” ha scritto tra le altre cose nel post.

