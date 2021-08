Alcuni degli uomini più potenti del mondo hanno chiesto alle star di fama internazionale di esibirsi privatamente per loro (per cifre da capogiro!).

Dai ricchissimi Maharajà ad alcuni spietati dittatori, sarebbero molti gli uomini potenti che avrebbero chiesto alle star di fama internazionale di esibirsi privatamente per loro in cambio di somme di denaro a dir poco esagerate. Scopriamo di quali star si tratta e quali cifre avrebbero chiesto le celebrities in questione per le loro esibizioni private.

Star che hanno fatto concerti privati

Il 16 luglio 1996 Michael Jackson fu invitato ad esibirsi privatamente per la festa del 50compleanno del sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, suo grande ammiratore e all’epoca uomo più ricco del mondo. Per l’evento – a cui avrebbero preso parte celebrità del calibro del Principe Carlo e che si svolse in uno stadio costruito appositamente per l’occasione – Jacko sarebbe stato retribuito con 17 milioni di dollari.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Michael Jackson

Nel 2010 Beyoncé si esibì nientemeno che al party di fine anno della famiglia del dittatore Gheddafi. In seguito alla bufera scatenata dalla notizia, la cantante si è scusata pubblicamente e ha devoluto il ricavato ricevuto come compenso (pari a circa 2 milioni di dollari) in beneficenza. Come lei si sono esibite per Gheddafi anche Nelly Furtado e Mariah Carey.

I concerti di Sting e JLo

Nel 2013 Jennifer Lopez si è invece attirata contro una valanga di critiche per aver cantato “Happy Birthday, Mr President” al compleanno del presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdymukhamedov, conosciuto come uno dei leader meno rispettosi dei diritti umani. Non è chiaro quanto abbia ricevuto la cantante come compenso per prendere parte all’evento.

Sting avrebbe invece chiesto 1 milione di dollari per il suo concerto privato in onore di Gulnara Karimova, figlia del leader dittatore dell’Uzbekistan Islam Karimov. Da sempre Sting è in prima linea per le battaglie legate alle cause umanitarie, e la notizia della sua partecipazione al party organizzato dalla famiglia del dittatore gli è costata un vero e proprio scandalo.