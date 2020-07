Sai perché Amadeus si veste sempre di bianco e blu? Tutta colpa di quel ‘difetto’

Amadeus è daltonico: un dettaglio che non tutti conoscono sulla sua vita personale e che lo costringe anche ad alcune scelte di stile ben precise…

I fan più attenti non si saranno persi questo dettaglio: Amadeus è sempre (o quasi) vestito di bianco, grigio e blu. Ma qual è il motivo di questa scelta stilistica? La verità è che il conduttore di Sanremo 2020 non distingue bene i colori in quanto daltonico.

L’ha raccontato lui stesso a Famiglia Cristiana nel 2017, spiegando che per uno show man questo non è un grande problema: se il suo sogno fosse stato quello di fare il pittore o lo stilista… gli sarebbe andata molto peggio!

Amadeus è daltonico

“Mia moglie (Giovanna Civitillo, ndr) mi accompagna sempre a fare shopping, perché distinguo solo le tonalità decise: con i colori pastello è un disastro. E, in più occasioni, mi è capitato di andare in giro con un calzino blu e uno nero.

Nel mio mestiere, essere daltonico non è un grosso problema, ma pensate se avessi fatto lo stilista“, sono state le parole che ha affidato a Famiglia Cristiana.

Amadeus

Tra gli altri colori che riconosce c’è anche il rosso che, però, non indossa per evitare l’effetto Gabibbo: “Riconosco il rosso e, comunque, so che il colore in alto del semaforo significa che bisogna fermarsi e quello in basso, il verde, significa che si può passare“, spiegò a Di Più.

Nel corso della stessa intervista ha anche aggiunto che – suo malgrado – la sua malattia non gli permise, ai tempi, di evitare il servizio militare:

“Da ragazzo avevo sperato che essere daltonico mi aiutasse a non fare il servizio militare, ma non ci fu nulla da fare: nonostante alla visita militare non riconobbi tutti i colori, fui arruolato lo stesso“.

Pensate che anche suo figlio José (nato nel 2009), un paio di volte, ha rischiato di dover indossare della camicie rosa comprate per errore da papà – come raccontò a OK salute e benessere.