Da Rihanna a David Beckham, sono tante le star che hanno dovuto imparare a convivere con i loro tatuaggi sbagliati.

Dalle preghiere in sanscrito agli ideogrammi (quasi sempre contenenti errori nella lingua originale) passando per le date scritte male e i nomi dei partner con cui, le relazioni, sono purtroppo naufragate: scopriamo tutti i vip che con i tatuaggi hanno commesso dei clamorosi errori.

I vip con i tatuaggi sbagliati: tutti gli errori

L’influencer Chiara Nasti è spesso balzata alle cronache per le sue gaffe social. Una delle più discusse è stata quella sul suo tatuaggio (fatto identico alla migliore amica) e recante la scritta “Since 98′”. In molti le hanno fatto notare che l’apostrofo avrebbe dovuto trovarsi davanti al ’98, e non dopo. L’influencer inizialmente si è difesa dicendo che lei e la sua amica lo avrebbero scritto “sbagliato” fin da bambine e che quindi il tatuaggio era stato realizzato apposta con l’errore. A seguire invece ha confermato via social:

“Mi ero inventata una caz***a sul momento per sorvolare sulla figura di m***a. Abbiamo sbagliato il tatuaggio. Questo ci fa capire quanto io e la mia amica siamo uguali. Non cambieremo il tatuaggio, anzi, per tutto quello che è successo, è ancora più strafiga la cosa… una cosa che ricorderemo per tutta la vita”.

Chiara Nasti è in buona compagnia visto che, come lei, anche la star mondiale Rihanna avrebbe un tatuaggio “sbagliato”: sul collo della cantante è scritto Rebelle Fleur ma per essere corretta la frase – secondo la grammatica francese – avrebbe dovuto essere capovolta (“Fleur Rebelle”).

L’attrice statunitense Hayden Panettiere ha deciso di omaggiare il suo amore per l’Italia con una frase in lingua italiana, peccato che essa contenga un errore: sulla schiena dell’attrice è scritto “vivere senza rimIpianti” invece che “vivere senza rimpianti”. Qualcuno dei suoi fan italiani le avrà fatto notare l’errore?

Nello stesso errore commesso dall’attrice è caduto anche David Beckham, che sul braccio aveva voluto omaggiare sua moglie Victoria tatuandosi il suo nome in sanscrito (a quanto pare, anche in questo caso, sarebbe presente una lettera in più).

E quando l’amore finisce? Johnny Depp, che aveva dedicato alla sua ex fidanzata storica Winona Ryder, il tatuaggio “Winona Forever”, ha deciso di modificarlo quando la storia è naufragata facendo scrivere “Wino Forever” (ovvero “Ubriacone per sempre”).

