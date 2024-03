Chiara Ferragni risponde al duro attacco de L’Espresso e commenta la “Bellissima copertina” del Joker. Le conseguenze in arrivo.

Dopo la risposta di Fedez alla copertina del settimanale L’Espresso, anche Chiara Ferragni dice la sua attraverso delle storie pubblicate su Instagram. L’influencer è apparsa nella copertina del settimanale truccata da Joker, e la scelta dell’immagine ha fatto infuriare i Ferragnez, tanto che il team di legali dell’influencer sta già lavorando al caso. Nel frattempo Chiara Ferragni, giunta a New York, ha parlato di quanto accaduto.

Chiara Ferragni: azioni legali contro L’Espresso

Il team di Chiara Ferragni è già passato all’azione. Infatti, i suoi avvocati hanno dichiarato che l’imprenditrice “Ha dato mandato di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso“, come si legge sul Corriere.

Chiara Ferragni

La querela all’Espresso non ha impedito, al momento, al settimanale di pubblicare la cover presentata nella giornata del 7 marzo e in uscita durante la Giornata internazionale della donna.

Chiara Ferragni-Joker: il video da New York

Chiara Ferragni ha detto la sua condividendo delle storie su Instagram mentre si trovava a New York per lavoro. “Sono appena arrivata a New York, sono qua per lavoro per qualche giorno” annuncia l’influencer.

“Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella “bellissima” cover che è stata fatta” dice quasi in lacrime la Ferragni riferendosi alla copertina de L’Espresso uscita l’8 marzo.

Poi spiega: “Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse, però davvero mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino, e questa cosa non passa inosservata. Quindi grazie perché anche nei momenti più duri voi ci siete e, davvero, per me è importantissimo. Grazie e buonanotte” conclude l’influencer, visibilmente commossa.