I fan di Chiara Ferragni si sono stupiti per la sua prima foto su Instagram, pubblicata molto prima che il suo canale diventasse un business.

Chiara Ferragni è nota per essere l’influencer più famosa d’Italia e in molti sono rimasti stupiti nell’apprendere che il suo primo post via social non fosse dedicato al suo lavoro nel campo della moda o alla collaborazione con qualche brand famoso. Il primo scatto pubblicato in assoluto dall’imprenditrice via social la ritrae infatti in compagnia della sua cagnolina, Matilda, che lei ha sempre confessato di considerare come una figlia.

Chiara Ferragni: la prima foto su Instagram

Il successo di Chiara Ferragni nel mondo social è stato travolgente: oggi l’influencer conta centinaia di migliaia di followers e attraverso i suoi scatti sui social ha raccontato alcuni dei momenti più importanti della sua vita, dalle nozze con Fedez alla nascita dei suoi due figli. Ovviamente sui social non mancano poi le foto della cagnolina Matilda, prima e fidata compagna dell’influencer che le è rimasta accanto fin dai tempi del suo trasferimento a Los Angeles. Matilda è considerata alla stregua di una vera e propria star sui social, e infatti ha anche un suo profilo personale.

L’amore per Matilda

Chiara Ferragni non ha mancato di dedicarle teneri messaggi al suo primo incontro con i suoi bambini, per il suo compleanno o quando purtroppo si è trovata a dover combattere contro un tumore. L’influencer ha sempre dichiarato di considerare Matilda come la sua terza figlia. Nel 2020 attraverso le sue stories l’influencer ha commosso i fan raccontando: “Ho spiegato a Leone che Matilda ha dieci anni ed è stata la mia prima figlia. Leo poi si è andato a sedere vicino a lei e mi ha detto ‘Mamma, noi siamo i tuoi due bambini'”

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG