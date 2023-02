Grave lutto per il mondo del cinema e, in particolar modo, per quello legato alla commedia napoletana: morto un celebre attore.

La scomparsa dell’attore Sergio Solli colpisce il mondo del cinema e, in particolar modo, lo spettacolo napoletano. Uno degli ultimi attori ancora in vita e appartenenti alla generazione della commedia di Eduardo De Filippo e Luciano De Crescenzo, Solli è morto nella giornata di oggi, 3 febbraio, all’età di 75 anni. A darne l’annuncio è stato Bruno Garofalo: “Notizia triste per me e per chi lo conosceva… se n’è andato un altro pezzo di storia napoletana…un amico delle origini… non mi viene voglia di dire altro”.

Sergio Solli, l’attore della storia napoletana

Sergio Solli, originario dei Quartieri Spagnoli, aveva lavorato come parrucchiere prima di affermarsi nel mondo della recitazione.

Dopo aver esordito con alcuni spettacoli teatrali, riuscì a farsi notare e provinare da Eduardo De Filippo, con cui poi iniziò a lavorare in modo stabile nell’ultima parte della sua carriera.

Ad avere l’onore di lavorare con Solli è stato anche Ezio Greggio che, raggiunto da Fanpage, ha così commentato la morte dell’attore. “Ho lavorato con Sergio in due serie tv dei Vanzina, Anni 50 e Anni 60 ed è stato un mio fantastico attore in Box Office 3D. Sergio era un attore con la ‘A’ maiuscola, un grande interprete: recitava con naturalezza usando una tavolozza di sfumature propria dei grandi attori napoletani ai quali apparteneva. Un abbraccio alla sua famiglia”, ha detto il conduttore di Striscia la notizia.

