Nel 2020 a causa del Coronavirus è scomparso Stefano D’Orazio. Il primo a dare la notizia della sua scomparsa è stato Giorgio Panariello.

Giorgio Panariello era conduttore provvisorio a Tale e Quale Show (al posto di Carlo Conti) la sera del 6 novembre 2020, giorno in cui Stefano D’Orazio perse la sua battaglia contro il Coronavirus (il musicista soffriva di una malattia pregressa che purtroppo rese fatale il suo contagio).

Panariello, visibilmente addolorato, diede la notizia insieme a Loretta Goggi, che a stento riuscì a trattenere le lacrime di commozione. La notizia della scomparsa del musicista annunciata in diretta tv, dopo il periodo difficile vissuto dall’Italia durante il primo lockdown, lasciò i fan del programma senza parole.

Stefano D’Orazio: l’annuncio della scomparsa a Tale e Quale Show

In tanti rimasero sotto shock nell’apprendere della notizia di Stefano D’Orazio, celebre tastierista dei Pooh, durante quella che sembrava essere una comune puntata di Tale e Quale Show, programma quella sera condotto eccezionalmente dai giurati, da Giorgio Panariello in compagnia di Loretta Goggi e di Vincenzo Salemme. I tre, al centro dello studio, espressero la loro profonda costernazione nell’annunciare la triste notizia che, ben presto, diventò di dominio pubblico.

“Prima di rientrare in scena, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme mi hanno chiesto se me la sentivo di dirlo: “Parla tu che l’hai conosciuto”. Appena il tempo di raccogliere le idee e ho dovuto comunicarlo. Ho conosciuto Stefano qualche anno fa, quando ci hanno consegnato un premio in Puglia: siamo rimasti in contatto, ci siamo mandati molti messaggi carini, era un uomo per bene e spiritoso“, ha dichiarato la Goggi a Il Fatto Quotidiano in seguito all’accaduto.

In tanti, via social, hanno espresso tutto il loro cordoglio per Stefano D’Orazio, uno dei tanti personaggi famosi scomparsi in maniera tragica e prematura a causa della positività al Coronavirus (il musicista soffriva inoltre di una patologia pregressa che aveva già fortemente indebolito il suo fisico). Sua moglie, Tiziana Giardoni, ha espresso tutto il suo dolore per le modalità in cui si è trovata improvvisamente a dover imparare a vivere senza il grande amore della sua vita.

Riproduzione riservata © 2023 - DG