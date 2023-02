Non c’è pace per Harry e Meghan: finiti nell’occhio del ciclone, sono stati allontanati da tutti. Anche in USA preferiscono tenerli alla larga.

Harry e Meghan continuano ad essere sulla bocca di tutti. L’intervista concessa a Oprah Winfrey ha dato vita ad uno scandalo che ha raggiunto l’apoteosi con il documentario di Netflix sulla coppia e il libro Spare, prima biografia del secondogenito di Lady Diana e Re Carlo III. E, proprio nel momento in cui i duchi di Sussex sembrava si stessero prendendo una rivincita nei confronti della Royal Family, i due sono rimasti isolati dalle celebrities americane.

Harry e Meghan, nessuno li invita: ecco perché

Al momento del trasferimento in America, Harry e Meghan godevano del consenso dei più e, nonostante i cattivi rapporti di vicinato con Katy Perry e Orlando Bloom, i due sembravano ben accetti da gran parte dei vip d’oltreoceano.

Nelle ultime ore, però, sta facendo il giro della rete la notizia secondo cui i duchi sarebbero stati allontanati da molti volti noti dello spettacolo americano tanto da non essere invitati nemmeno al compleanno della Winfrey.

“Si dice per strada che Harry e Meghan non siano invitati da nessuna parte perché tutti gli occhi sarebbero puntati su di loro, e la loro presenza distrarrebbe dalla causa o dall’evento – ha spiegato Kinsey Schofield, esperta reale e conduttrice del podcast To Di For Daily – .La realtà è che sono visti come un dramma”.

