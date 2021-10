Proprio oggi l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino ha dato alla luce il piccolo Andrea, secondo nato in casa Lavatelli.

Buone nuove in casa Appendino-Lavatelli: oggi, alle ore 15.17, l’ex sindaca di Torino ha partorito, dando alla luce il piccolo Andrea, secondogenito della famiglia.

Il parto è avvenuto presso l’ospedale Sant’Anna tramite un cesareo in anestesia spinale: il neonato, dal peso di 3 chilogrammi e 340 grammi, è stato subito portato tra le braccia della sua mamma. Dopo pochissimo tempo, il piccolo si è subito attaccato la seno per il suo primo spuntino fuori dal grembo materno.

Non è il primo parto quello dell’ex sindaca: sposata da tempo con Marco Lavatelli, la coppia aveva già avuto una figlia, la piccola Sara, nata all’inizio del 2016, in un periodo molto intenso e particolare per la donna: sei mesi dopo, infatti, avrebbe vinto le elezioni che l’avrebbero resa a tutti gli effetti il nuovo sindaco del capoluogo piemontese.

Chiara Appendino aveva già annunciato su social di essere incinta, in un modo, tra l’altro molto dolce, conquistando il cuore di tutto il web: l’ex sindaca, infatti aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook un enorme orso di peluche azzurro in data 9 maggio, dunque in occasione proprio della festa della mamma.