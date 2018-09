Thegiornalisti: 5 curiosità sulla band e sulla loro amicizia

Scopriamo chi sono i Thegiornalisti: tutto quello che non sai sui componenti della band romana e sul loro successo straordinario.

Dal panorama underground romano ai palazzetti più importanti d’Italia: i Thegiornalisti sono una band formata da Tommaso Paradiso, Marco Primavera e Marco Musella, che nel 2011 ha raggiunto il successo con l’album Vol.1, primo di una grande serie di successi. Scopriamo alcune curiosità sulla band e sulla vita privata del loro frontman, Tommaso Paradiso, passando per la passione per il calcio e quella per la musica!

5 curiosità sui Thegiornalisti e sulla loro storia!

– Suonavano ciascuno in una band diversa, ma nel 2009 hanno iniziato a riunirsi nel salotto di casa di Tommaso Paradiso e hanno deciso di fondare la loro band: “Abbiamo cominciato clandestinamente per mesi… A un certo punto è scattato qualcosa, come amanti che non sono più felici coi propri partner, che sono stufi di telefonarsi alle 4 di notte e decidono di uscire allo scoperto: ci siamo fatti coraggio, abbiamo mollato le band in cui non ci sentivamo più felici e abbiamo cominciato a vederci ogni giorno”, ha raccontato Marco Musella a Mangiatoridicervello.com

– A Panorama hanno rivelato che il loro disco Completamente sold out sarebbe dovuto essere intitolato a Cristiano Ronaldo, vero e proprio idolo di Tommaso Paradiso e degli altri componenti della band.

– Uno degli artisti con cui vorrebbero collaborare ad ogni costo è Vasco Rossi.

– Hanno dichiarato che il nome Thegiornalisti sarebbe nato casualmente, e che all’inizio avrebbe dovuto essere solamente “Giornalisti” visti che era loro intento raccontare in musica alcune vicende d’attualità. L’esigenza di mettere il “The” davanti è nata dall’esigenza di distinguersi dai giornalisti veri e propri.

– Amano il calcio e Tommaso Paradiso è un tifoso sfegatato della Lazio.

Chi è Carolina Sansoni, fidanzata del cantante dei Thegiornalisti

Mentre degli altri componenti della band non si sa molto riguardo la vita privata, Tommaso Paradiso, come visibile dalla sua pagina Instagram, è fidanzato con Carolina Sansoni, musa ispiratrice della maggior parte dei testi delle sue canzoni. Sui social, in più d’un caso la fidanzata di Tommaso Paradiso è stata insultata dalle fan del cantante, e per tutta risposta lei ha replicato sarcastica: “Grazie, gentilissime.” Carolina Sansoni lavora nel campo della moda, e lei e Tommaso Paradiso sono inseparabili!

Fonte Foto: https://www.instagram.com/diegolinciano/?hl=it