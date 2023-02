Ecco chi sono Gli Autogol: dalla biografia alla vita privata, tutto su Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli.

Ci sono tanti modi diversi per raccontare il calcio, lo sanno bene Gli Autogol che con le loro imitazioni, i loro sketch e i cartoon, sono diventati delle vere e proprie star. Non solo del web. Lo dimostra anche il fatto che più volte li abbiamo visti ospiti in TV a varie trasmissioni, non solamente a quelle legate al mondo del pallone. In particolare nel 2023 sono tra i conduttori di Prima Festival, in onda prima del Festival di Sanremo. Dalla biografia alla vita privata, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli, ovvero Gli Autogol.

Gli Autogol: la biografia

Il trio de Gli Autogol è formato, come detto in precedenza da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli. Sono tutti e tre nati in Lombardia, Michele Negroni e Alessandro Iraci entrambi a Pavia (rispettivamente 21 aprile del 1987 e 18 luglio del 1987, i loro segno zodiacali sono quindi quelli dell’Ariete e del Cancro), Alessandro Trolli è invece nato a Broni, sempre in provincia di Pavia, il 15 dicembre del 1989 (il suo segno zodiacale è quindi quello del Sagittario).

Gli Autogol: Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Rollo Trolli

I tre si sono conosciti sui banchi di scuola la liceo, nel 2006 hanno aperto il proprio canale YouTube, chiamato per l’appunto Gli Autogol, a cui è poi seguita una pagina Facebook seguitissima. Il successo avuto dai tre youtuber è stato enorme, tanto che sono stati spesso invitati a programmi su Sky, ma anche a La Domenica Sportiva e nel 2014 hanno avuto anche una trasmissione tutta loro su Radio 105: 105 Autogol.

Nel 2018 è uscito il loro singolo Baila como El Papu, realizzato in collaborazione con il calciatore Alejandro ‘Papu’ Gomez. Insieme a Dj Matrix hanno poi realizzato L’inno dei non mondiali (Formentera 2018). Nel 2021 hanno inciso, sempre con la collaborazione di Dj Matrix ma anche di Arisa e Ludwig, Coro azzurro, canzone realizzata per sostenere l’Italia agli Europei.

Nel 2023 sono i conduttori, insieme a Andrea Delogu e Jody Cecchetto, del Prima Festival, ovvero l’introduzione tv delle serate del Festival di Sanremo.

Alessandro Iraci: la vita privata

Alessandro Iraci è molto riservato riguardo alla propria vita privata, di lui si sa però che è sposato con una ragazza di nome Anna e che nel 2019 è diventato papà della piccola Matilda Maria. E’ stato lo stesso imitatore ad annunciarlo su Instagram.

Alessandro Iraci e Michele Negroni

Michele Negroni e Alessandro Trolli: la vita privata

Anche Michele Negroni e Alessandro Trolli sono molto riservati per quel che riguardo la propria vita privata e non si hanno informazioni riguardo a possibili relazioni sentimentali.

Gli Autogol, dove vivono?

Alessandro Iraci abita ancora adesso nella sua Pavia insieme alla moglie Anna e alla figlia Matilde. Non si hanno invece informazioni per quel che riguarda Michele Negroni e Alessandro Trolli.

Non si hanno informazioni nemmeno sui patrimoni personali dei tre youtuber.

3 curiosità su Gli Autogol

– La loro pagina Instagram è seguita da oltre 3 milioni e 300 mila follower.

– Il nome originale del trio era “Le parodie di Pavia Sport Mania”.

– Tra i tanti personaggi imitati i più famosi sono Antonio Conte, Gianluigi Buffon, Massimiliano Allegri, Zlatan Ibrahimovic e Aurelio De Laurentiis.

