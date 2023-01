Vittorio Sabadin è un affermato giornalista, tra i volti noti dell’informazione. Non tutti, però, conoscono la sua storia: ecco cosa c’è da sapere sul suo conto, dalle origini alla carriera…

Il nome e il volto di Vittorio Sabadin sono noti nella galassia del giornalismo e anche nel mondo della televisione, ma sapete cosa si cela dietro la sua carriera? Partiamo alla scoperta della sua biografia e di tutto quello che è emerso sul suo percorso, dentro e oltre la sfera professionale.

Chi è Vittorio Sabadin?

Vittorio Sabadin è un noto giornalista e per oltre 30 anni ha lavorato a La Stampa, con una carriera che nella testata è iniziata nel 1979 prima come caposervizio nella sezione politica, poi come primo caporedattore centrale e vicedirettore. È stato anche corrispondente da Londra per lo stesso quotidiano, nel quale ha ricoperto diversi incarichi di vertice anche alla luce della sua esperienza in materia di storia e tradizioni britanniche.

La vita privata di Vittorio Sabadin e dove vive

Non si conosce molto della vita privata del giornalista Vittorio Sabadin. Secondo quanto emerso sul suo conto, vive a Torino e per anni ha lavorato come corrispondente nel Regno Unito, ma non ci sono molte altre notizie che riguardino la sua storia personale al di là della carriera. Sappiamo che è nato il 22 ottobre 1950, sotto il segno della Bilancia, ed è sposato.

Chi è la moglie di Vittorio Sabadin?

Nonostante le pochissime informazioni sulla sfera personale del giornalista Vittorio Sabadin, sappiamo che è sposato con Laura Bosetti Tonatto. Con la moglie, affermata e famosa creatrice di profumi, è apparso in alcune foto condivise sui social. La coppia si sarebbe unita in matrimonio nel 2021.

Altre 4 cose da sapere su Vittorio Sabadin

– Appassionato di dinamiche Royal, è un esperto di storia tradizioni britanniche.

– È anche un appassionato di musica ed è uno studioso di Mozart.

– Collabora con il Teatro Regio di Torino per la realizzazione di adattamenti di opere liriche da destinare agli studenti.

– Ha pubblicato diversi libri tra cui Elisabetta, l’ultima regina (2015), Carlo, il principe dimenticato (2016) e Diana, vita e destino (2017).

