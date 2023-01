Scopriamo chi è Maria Corbi: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista, e che non tutti conoscono, dalle origini alla carriera…

Maria Corbi è una affermata giornalista e scrittrice e ora partiamo alla scoperta della sua storia. Nel corso della carriera ha raggiunto importanti traguardi e la sua è una biografia densa di successi e tappe chiave, tra passione per il mondo dell’informazione e scrittura. Ecco cosa si sa di lei.

Chi è Maria Corbi?

Maria Corbi è una nota giornalista e scrittrice, autrice di rubriche come L’amore moderno e Amori e Dintorni. Scrive per La Stampa dal 1994, testata in cui si occupa di attualità e costume, ma anche cronaca, personaggi e tendenze.

Nel corso della sua brillante carriera è stata anche Inviata in varie parti del mondo. Nel 2001 è uscito il suo libro Cenerentole. Nel 2004 ha scritto il racconto Mitrokhin e tre anni dopo è stato pubblicato Ultimo tabù, ma ci sono tanti altri titoli di successo che portano la sua firma. Sappiamo inoltre che Maria Corbi insegna giornalismo di costume presso la Scuola di giornalismo della Luiss-Guido Carli a Roma.

La vita privata di Maria Corbi e dove vive

Non si conosce molto della vita privata della giornalista e scrittrice Maria Corbi. Sappiamo che vive a Roma, ma non c’è altro che riguardi la sua sfera personale e per questo non si hanno informazioni su tutto ciò che attiene alla sua esistenza al di là degli impegni professionali.

Altre 2 cose da sapere su Maria Corbi

– Tra i riconoscimenti per la sua carriera, il Premio Giornalistico Internazionale Santa Margherita Ligure per la Cultura, nella sezione “Inviato speciale” e il Premio Simpatia per la Letteratura e il giornalismo.

– Ha un profilo Instagram in cui condivide aggiornamenti sulla sua attività.

