A differenza del padre e del fratello, Vittoria Gassman ha deciso di intraprendere un altro percorso professionale: quello nella medicina.

In molti la cercano la popolarità, ma non è sempre così. C’è chi, infatti, dagli occhi indiscreti di telecamere e paparazzi fugge, forse perché fin da bambina ne conosce esattamente gli oneri che comporta. A differenza del fratello Alessandro, Vittoria Gassman ha perseguito una carriera lontana anni luce dal mondo dello spettacolo. Unica figlia nata dal matrimonio (durato appena due anni) tra Vittorio Gassman e l’attrice Shelley Winters, la donna ha rivelato spiccate doti nel campo dello studio e della scienza. Proprio la brillante intelligenza le ha permesso di perseguire con successo i suoi sogni, nel campo della medicina, dove ancora oggi opera.

Vittoria Gassman: biografia e carriera

È nata il 14 febbraio 1953, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, a Los Angeles, in California. Ha una doppia laurea ed è un medico geriatra, stimato e pieno di passione, che presta servizio a Westport, nello Stato del Connecticut.

Vittoria Gassman: la vita privata

Da anni vive a Westport con il marito Robert. La coppia, sposata dal settembre 1989, ha due figli: Harry, giornalista, e Ben, che ha deciso di dedicare la sua vita alla salvaguardia dell’ecosistema. Secondo quanto si apprende da alcune fonti estere, il patrimonio di Vittoria ammonterebbe a 200 mila dollari. Ha un “profilo fantasma” su Facebook.

4 curiosità su Vittoria Gassman

– Il suo secondo nome è Gina, in onore dell’icona del cinema Gina Lollobrigida.

– È nata prematuramente di due mesi.

– Sa cinque lingue.

– In un’intervista alla Repubblica, Vittorio Gassman la definì: “Anche lei maniacale, dolorosamente intelligente. Una volta l’anno me la portavo a cena al Plaza di New York. Una sera mi dice: quanto ho sofferto della tua assenza, ma pensandoci bene ho sofferto di più per la presenza di mamma. Eppure sua madre è sempre stata generosissima, molto presente”.

