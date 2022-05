Proviamo a conoscere da vicino Vincenza: tutto quello che c’è da sapere sulla dama del parterre femminile di Uomini e Donne Over.

Per tutta la sua vita si è occupata di altro e non le è mai interessato il mondo patinato eppure, a più di 80 anni compiuti, Vincenza ha deciso di avventurarsi nel movimentato mondo di Uomini e Donne per cercare un compagno e diventando così, a partire dalla stagione 2021-2022 una delle protagoniste del parterre femminile del celebre dating show condotto da Maria De Filippi. La dama, puntata dopo puntata, ha raccontato parte della sua vita ed ecco tutto quello che abbiamo scoperto su di lei.

Chi è Vincenza di Uomini e Donne Over

Sulla biografia di Vincenza al momento sappiamo solamente che è originaria della Calabria e che è nata negli anni ’40. Ago e filo pare siano sempre stati parte della sua vita ed infatti la dama ha raccontato di essere un’ex sarta attualmente in pensione.

Vincenza di Uomini e Donne Over, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata della dama di Canale 5, come la stessa ha raccontato, sappiamo che alle spalle ha avuto un lungo matrimonio con un uomo molto più grande di lei di quasi 20 anni. Motivo per il quale oggi Vincenza si è dichiarata alla ricerca di un compagno più o meno, coetaneo. Nello studio televisivo l’abbiamo vista iniziare una conoscenza prima con Alessandro Rausa e poi con il cavaliere Saverio ma entrambe queste frequentazioni, non sono poi proseguite.

Vincenza di Uomini e Donne Over, 3 curiosità

-Vincenza ai tempi della sua frequentazione con il cavaliere Alessandro ha più volte discusso di questo argomento con la dama Pinuccia.

-La dama è anche nonna di due nipotini.

-Ha dichiarato di essere del segno zodiacale dello Scorpione con ascendente Sagittario.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG