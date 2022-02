Nel febbraio 2022, Tommaso Montesano, professione giornalista per la testata Libero, è finito nella bufera e il direttore del giornale ne ha chiesto il licenziamento: la sua storia, dalle origini al caos.

Un tweet di Tommaso Montesano ha scatenato il caos nel febbraio 2022, durante la sua carriera di giornalista nel quotidiano Libero, e le sue parole hanno fatto il di web e carta stampata destando indignazione. Al punto che i vertici della testata, Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri, sono intervenuti pubblicamente e il primo ne ha chiesto il licenziamento. Ma sapete chi è il figlio del famoso comico e attore Enrico Montesano? Scopriamo la sua storia, dalla biografia alla bufera…

Chi è Tommaso Montesano e dove vive?

Tommaso Montesano è il figlio dell’attore Enrico Montesano. Nato a Roma il 17 marzo 1971, vive nella stessa città ed è del segno zodiacale dei Pesci. Iscritto all’Odg del Lazio come giornalista professionista dal 2004, nel corso della sua carriera nel mondo dell’informazione è diventato una firma della testata Libero. La stessa che, nel 2022, ha preso velocemente le distanze da lui dopo una frase a sfondo negazionista sull’emergenza Coronavirus pubblicata su Twitter (e poi rimossa)…

Enrico Montesano

La vita privata di Tommaso Montesano

Per quanto riguarda la vita privata, non si conosce praticamente nulla se non poche informazioni relative alla sua famiglia e soprattutto al vissuto del padre. Tommaso Montesano è nato dal matrimonio dell’attore con Tamara Moltrasia, come i fratelli Lavina e Oliver. Dopo la separazione dalla moglie, Enrico Montesano ha sposato Teresa Trisorio e ha avuto altri due figli, Michele Enrico e Marco Valerio.

Tommaso Montesano giornalista di Libero nella bufera: il tweet sul Covid e le bare di Bergamo

Tra l’8 e il 9 febbraio 2022 Tommaso Montesano ha innescato una bufera con questo tweet: “Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro“. Parole che hanno fatto infuriare i vertici di Libero e non solo, a partire dai direttori Alessandro Sallusti e Vittorio Feltri.

“Un nostro giornalista, Tommaso Montesano, ha fatto una dichiarazione sui social che ha lasciato tutti perplessi. Dice in sostanza che le famose bare di Bergamo (mi riferisco alla crisi più spiccata del Covid) sono una fantasia, non sono esistite – ha dichiarato Feltri –. Io sono di Bergamo, quindi conosco abbastanza bene le vicende di quella città e di quella provincia. C’è stata una strage. Montesano, che è un bravo giornalista e a me personalmente è anche simpatico, dicendo queste cose danneggia moltissimo la linea del giornale che è sempre stata favorevole ai vaccini, è stata favorevole a una politica di restrizioni per poter combattere l’epidemia (…)“.

A stretto giro, Sallusti, il 9 febbraio 2022, ha fatto sapere quanto segue dalle colonne del quotidiano: “In merito alle vergognose parole del giornalista di Libero, Tommaso Montesano, sui morti di Covid a Bergamo ho chiesto all’azienda di valutate se esistono o presupposti per il licenziamento per colpa grave e, comunque nell’attesa, la sospensione immediata di Montesano“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG