Pier Paolo Pasolini aveva un rapporto profondo e speciale con la madre, Susanna Colussi. Scopriamo la sua biografia attraverso un ritratto della sua storia e di tutto quello che è emerso sulla sua famiglia…

La madre di Pier Paolo Pasolini si chiama Susanna Colussi ed è morta nel 1981 a Udine. Nella sua storia personale e familiare il dramma per la perdita dei due figli e la fine in una casa di riposo dopo un’esistenza segnata dal dolore.

Susanna Colussi: la biografia

Susanna Colussi, madre di Pier Paolo Pasolini, è nata a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, il 10 marzo 1891 sotto il segno dei Pesci. Ex maestra elementare, si era diplomata all’istituto San Pietro al Natisone, in Friuli, e nei primi anni ’50 si era trasferita con il figlio a Roma.

Pier Paolo Pasolini

Susanna Colussi: la vita privata

Susanna Colussi ha sposato Carlo Alberto Pasolini, ufficiale di fanteria di una nota famiglia ravennate, nel 1921. Dal marito ha avuto due figli, il primo dei quali, Pier Paolo Pasolini, è nato nel 1922. Nel 1925 è nato il secondogenito, Guido, morto durante la guerra partigiana nell’eccidio di Porzus. Nel 1975, Susanna Colussi ha perso anche il primogenito.

Secondo quanto riportato nella biografia pubblicata sul sito cittapasolini.com, Susanna Colussi è stata al suo fianco a Roma, dove vivevano in una stanza in affitto e lui faceva il correttore di bozze. Degli ultimi anni di vita di Susanna Colussi, dopo la morte di Pier Paolo Pasolini, non si hanno molte notizie.

Stando a quanto ricostruito, Susanna Colussi avrebbe coltivato segretamente la passione per la scrittura mentre viveva nella Capitale con il figlio Pier Paolo, e la scoperta di un manoscritto suddiviso in 21 quaderni avrebbe portato alla pubblicazione del romanzo Il film dei miei ricordi.

“Molto probabilmente Pier Paolo non ha mai letto quelle pagine – si legge nella sintesi del libro sul sito hoepli.it –. Non sapeva che la madre si chiudeva in camera sua, spesso alla controra, per scrivere un lungo racconto dedicato ai Colussi, nati in Friuli, a Casarsa della Delizia, provincia di Pordenone. È la storia della famiglia di Susanna, dal periodo napoleonico alla prima decade del Novecento, una rassegna di ritratti e di fatti descritti con dovizia meticolosa di dettagli. Ne vien fuori un affresco storico che racconta in modo solare e insieme drammatico la povertà dignitosa con cui l’Italia entra nel nuovo secolo…“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG