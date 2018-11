Mamma e cantante a tempo pieno: ecco a voi Simona Molinari!

Sapevi che Simona Molinari ha cominciato a studiare canto all’età di 8 anni? Ecco una serie di curiosità interessanti sulla vita privata della cantante italiana!

Simona Molinari è una cantante e compositrice italiana conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo. Nata il 23 febbraio 1983 (Pesci) a Napoli, è cresciuta a L’Aquila e a soli 8 anni inzia a studiare canto appassionandosi alla musica jazz e classica.

Abbiamo scovato una serie di imperdibili curiosità sulla sua vita professionale e privata!

Chi è Simona Molinari?

Dopo il diploma presso al Conservatorio, comincia ad esibirsi per locali e piano bar. Debutta nel 2006 e ad oggi ha all’attivo diversi album: Croce e delizia, Amore a prima vista, Tua, Dr. Jekyll Mr Hyde e Casa Mia.

Sul palco è una femme fatale seducente, ma nella vita di tutti i giorni è un vero e proprio maschiaccio, fa shopping nei negozietti vintage e non si perde dietro a make-up e trucco, un mindset che ha ereditato dalla mamma.

Simona Molinari: vita privata

Il 26 giugno 2015 Simona è diventata mamma per la prima volta. Ad annunciarlo proprio la compositrice che ha voluto condividere l’immensa gioia con un messaggio social: “È stata la cosa più sacra e mistica del mondo… Benvenuta Piccola Anita…”.

Sul suo profilo Instagram la bambina appare in diversi scatti, ma non c’è traccia di un compagno. Il compagno di Simona Molinari viene chiamato da lei stessa Mister X: nelle intervista non ne parla quasi mai, e sappiamo solo che convivono a Milano.

In molti hanno pensato che il suo compagno fosse Peter Cincotti, artista con cui ha collaborato sul palco dell’Ariston, ma lei ha smentito categoricamente.

4 curiosità su Simona Molinari

– La cantante può vantare anche una serie di importanti premi e riconoscimenti. Nel 2009 è stata tra i finalisti del Premio Mogol con l’album di debutto “Egocentrica“, mentre vince il Premio Lunezia come miglior album d’esordio. Nel 2010 vince il Wind Music Awards come miglior giovane artista e poco dopo riceve nuovamente il Premio Lunezia per il brano “Amore a prima vista“.

– Fa parte della Nazionale Basket Artisti.

– Il dolce per cui infrnagerebbe ogni volta la dieta? Gli struffoli preparati da sua mamma!

– Adora l’800 e la lirica; da bambina la sua ispirazione era la canante Giorgia.