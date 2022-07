Nella vita privata di Eugenio Scalfari, un posto speciale è di Serena Rossetti: ecco chi è la seconda moglie del giornalista, da anni sua al suo fianco prima delle nozze…

La vita sentimentale di Eugenio Scalfari è stata intensa così come la sua carriera, come emerge dalla sua biografia e dal racconto delle due figlie, Enrica e Donata Scalfari. Dopo la scomparsa della prima moglie, il celebre giornalista e scrittore ha sposato la donna che è stata sua compagna per anni, in costanza del primo matrimonio. Il suo nome è Serena Rossetti, e ora scopriamo di più sulla sua storia.

Chi è Serena Rossetti e dove vive?

Serena Rossetti è la seconda moglie di Eugenio Scalfari, sposata nel 2008 a Palau, in Sardegna, due anni dopo la morte di Simonetta De Benedetti, prima consorte e madre delle sue figlie del celebre giornalista: Enrica e Donata Scalfari. Vive a Roma e ha costruito una solida carriera nel mondo dell’informazione, con un ruolo come segretaria di redazione a l’Espresso.

La vita privata di Serena Rossetti

Della vita privata di Serena Rossetti non si conosce nulla che vada al di là del suo rapporto longevo con Eugenio Scalfari e del loro matrimonio. Nessuna informazione è emersa sul suo conto dal punto di vista del vissuto sentimentale oltre l’amore che l’ha vista legarsi in modo indissolubile al fondatore del quotidiano la Repubblica.

Serena Rossetti e Eugenio Scalfari

Eugenio Scalfari e Serena Rossetti sono diventati marito e moglie nel 2008, dopo la scomparsa della prima moglie del giornalista e madre delle due figlie, Simonetta De Benedetti. Il primo matrimonio di Scalfari è durato una vita, dal 1950 alla morte della consorte, ma la relazione con Serena Rossetti sarebbe fiorita in costanza delle prime nozze.

Una situazione di cui le figlie avrebbero sofferto, pur mantenendo con il genitore un profondo legame fatto di stima e imperituro affetto. Ne hanno parlato proprio Enrica e Donata Scalfari a Vanity Fair, nel 2021, dipingendo un ritratto in chiaroscuro della relazione tra il padre e la donna che poi è diventata sua seconda moglie:

“Da donna non l’avrei mai accettato – ha raccontato Donata Scalfari alla rivista, calandosi nei panni della madre Simonetta –. Detto questo, non sento di dover perdonare nessuno, perché erano tre persone adulte che hanno scelto. E i miei genitori non ci hanno mai fatto sentire la mancanza di una famiglia“.

La madre, secondo quanto dichiarato da Enrica Scalfari, avrebbe sofferto “come un cane”, ma non lo avrebbe mai fatto pesare a casa: “I miei genitori stavano bene insieme, erano marito e moglie sotto tutti i punti di vista“.

Dopo la morte di Simonetta Scalfari, il rapporto tra Serena Rossetti e le figlie del marito si sarebbe appianato: “Mio padre non può vivere un secondo senza di lei“, avevano raccontato un anno prima della morte del giornalista, avvenuta il 14 luglio 2022 all’età di 98 anni.

