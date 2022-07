Scopriamo chi sono i figli di Mario Draghi, il premier voluto da Mattarella dopo il Governo Conte: ecco la storia di Federica e Giacomo Draghi.

Si chiamano Federica e Giacomo Draghi e sono i figli di Mario Draghi, l’ex governatore di Bankitalia ed ex presidente della Bce e dal febbraio 2021 Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosa sappiamo di loro? Vi sveliamo tutto quello che è emerso sulla loro biografia…

Chi sono Federica e Giacomo Draghi e dove vivono?

Le storie dei figli di Mario Draghi hanno solleticato la curiosità del pubblico, ma chi sono esattamente? Federica Draghi è la primogenita dell’ex presidente Bce e della moglie, Maria Serenella Cappello, e sappiamo che è ai vertici di una multinazionale molto importante. Alle sue spalle un brillante percorso di studi tra La Sapienza di Roma (dove si è laureata in Biologia) e la Columbia University…

Secondo quanto si apprende sul suo conto, da tempo sarebbe responsabile del Business Development per Genextra, società biotech per cui lavorerebbe dal 2006. Prima di entrare in quella realtà, si è occupata di technology transfer presso Windham Venture Partners e non solo: nel suo passato anche il ruolo di ricercatrice per il laboratorio MRC di Cambridge. Dal 2015 è al vertice di IAB-Italian Angels for Biotech, un’associazione che mette insieme diversi esperti e di società che investono nell’ambito delle biotecnologie. Federica vive a Milano, dove porta avanti il suo lavoro.

Mario Draghi

Giacomo Draghi è il “piccolo” di casa, laurea alla Bocconi, una carriera di trader finanziario in Morgan Stanley e poi il lavoro presso Lmr Partners, avviato dopo circa 12 anni alla banca d’affari USA. Non si hanno informazioni su dove viva e i sui suoi guadagni.

La vita privata di Federica e Giacomo Draghi

Per quanto riguarda la vita privata dei figli di Mario Draghi, non ci sono molte informazioni dettagliate. Si sa soltanto che il figlio Giacomo Draghi si è sposato nel 2011, all’età di 33 anni. Le sue nozze si sono tenute a Città della Pieve (in Umbria) e sua moglie si chiama Valentina.

Invece per quanto riguarda Federica, sappiamo che ha due figlie, di pochi anni, ma non sappiamo se sia sposata o abbia un compagno. Sebbene questo preferisce salvaguardare la propria sfera intima.

Altre 2 cose da sapere su Federica e Giacomo Draghi

– La madre di Federica e Giacomo Draghi, Maria Serenella Cappello, ha nobili origini: tra i suoi antenati vanta il nome di Bianca Cappello, consorte del Granduca di Toscana Francesco de’ Medici.

– Non si trovano profili dei due figli di Mario Draghi sui social.

Riproduzione riservata © 2022 - DG