Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Scott Mackinlay Hahn, lo stilista legato dal 2011 alla celebre star Winona Ryder.

Dopo Johnny Depp e Matt Damon (che l’avrebbe lasciata a un passo dalle nozze) Winona Ryder ha trovato la serenità tra le braccia dello stilista newyorkese Scott Mackinlay Hahn. I due hanno vissuto la loro vita privata sempre nel massimo riserbo, ma cerchiamo di scoprire quali sono le informazioni in merito alla carriera e alla vita privata dello stilista.

Chi è Scott Mackinlay Hahn: la carriera

Classe 1970 e originario di New York (ma non è dato sapere esattamente quando sia nato) Scott Mackinlay Hahn è uno stilista. Ha frequentato la New York School of Design e a seguire, dopo una lunga gavetta, ha lanciato alcune collezioni di moda e linee di abbigliamento (come Rogan, Egan e Loomstate). Hahn è anche il presidente del Council of Fashion Designer of America (CFDA) e da sempre è interessato alla moda ecosostenibile e alle tematiche a favore dell’ambiente.

Scott Mackinlay Hahn: la vita privata

Lo stilista è legato dal 2014 alla famosa attrice Winona Ryder. I due non si sono mai sposati, ma spesso si sono recati insieme ad alcuni eventi pubblici. A IoDonna l’attrice, da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, a proposito del credere nell’amore ha detto: “Certo, e sono stata molto felice. Lui è un uomo speciale, e non fa parte del mondo del cinema. Lo scriva, per favore”.

Non è dato sapere dove lei e lo stilista abitino e non è noto se lui abbia dei figli. Il fidanzato di Winona Ryder è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e non possiede canali social ufficiali.

Chi è la compagna di Scott Mackinlay Hahn, Winona Ryder

Nata a Winona (in Minnesota) il 29 ottobre 1971 (sotto il segno zodiacale dello Scorpione) Winona Ryder è una delle attrici più famose del panorama internazionale. Ha ottenuto tre candidature ai Golden Globe e due agli Oscar, inoltre ha recitato nei famosissimi film Piccole Donne, Ragazze Interrotte, Edward mani di forbice. Prima di incontrare Scott Mackinlay l’attrice è stata legata a Johnny Depp e a Matt Damon.

Scott Mackinlay Hana: le curiosità

– Uno dei suoi amici è Bono degli U2, con cui avrebbe anche collaborato per motivi di lavoro.

– Da sempre è interessato alle tematiche legate all’ambiente e all’alta moda.

