Scopriamo chi è Elena Stancanelli e tutto quello che (forse) non sapete sulla scrittrice: la storia e le curiosità che si annidano nel suo percorso personale e creativo…

Elena Stancanelli è una affermata scrittrice fiorentina e la sua storia parla di talento e successo. Partiamo alla scoperta della sua biografia, della vita privata e di tutto quello che è emerso sul suo conto, tra libri e carriera.

Chi è Elena Stancanelli e dove vive?

Elena Stancanelli è nata a Firenze il 19 aprile 1965, sotto il segno dell’Ariete. Vive a Roma, dove si è trasferita da tempo e dove ha frequentato l’Accademia nazionale di Arte drammatica. La sua carriera letteraria è densa di tappe importanti: al Premio Giuseppe Berto ha vinto con Benzina, romanzo da cui, insieme al successivo Le attrici, la regista Monica Stambrini ha tratto il suo film omonimo.

Non solo romanzi, ma anche racconti nel suo percorso di scrittrice, con pubblicazioni su riviste famose quali Max, Amica, Gulliver, Cosmopolitan e Marie Claire) e su quotidiani tra cui Il Corriere della Sera…

La vita privata di Elena Stancanelli

Per quanto riguarda la vita privata, di Elena Stancanelli non è dato sapere molto oltre il fatto che le sue origini affondano le radici nel cuore fiorentino della Toscana. Non è emerso alcun dettaglio sul suo mondo dal punto di vista sentimentale: per questo non si sa se sia sposata o se abbia figli.

Altre 7 cose da sapere su Elena Stancanelli

– Non ha un profilo Instagram e risulta assente su altri social.

– Si è laureata in Lettere moderne a Firenze.

– Nel corso della sua carriera ha avviato diverse collaborazioni di rilievo tra cui quella con la Repubblica e La Stampa.

– Sapevate che ha partecipato all’album Il Dono, tributo ai Diaframma, cantando il brano Amsterdam?

– Il suo romanzo La femmina nuda è stato candidato al Premio Strega nel 2016 e ha vinto il Premio Vittoriano Esposito.

– “Piccoli Maestri” è il nome dell’associazione di scrittori che ha fondato per promuovere lettura e letteratura nelle scuole.

– Nel suo romanzo Il tuffatore ha raccontato la storia di Raul Gardini.

