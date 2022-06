Conosciamo meglio la figura la giornalista Perla Dipoppa, corrispondente per la Rai dalla città di New York.

Brillante giornalista della Rai, Perla Dipoppa si avvicna presto al mondo del giornalismo, percorrendo attività lavorative sia presso testate giornalistiche sia per delle emittenti radiofoniche, fino ad approdare alla redazione della Rai. Presso quest’ultima costruisce una florida carriera giornalistica, da giornalista del telegiornale a corrispondente. Vediamo quindi di conoscere qualcosa in più sulla sua vita professionale, più qualche curiosità.

Perla Dipoppa: la biografia e la carriera giornalistica

Originaria della Puglia, Dipoppa nasce nella provincia della città di Bari, non è nota al pubblico la data di nascita esatta. Dal 2008 è iscritta all’Albo dei giornalisti professionisti della regione del Lazio. Entra presto a far parte della scena televisiva, collaborando nel corso della sua carriera con diverse testate giornalistiche e anche con alcune emittenti radiofoniche, come Radio Città Futura. Inizia una duratura collaborazione assieme alla rete televisiva della Rai, vincendo un concorso per entrare in redazione e per cui conduce il Tg1. Giornalista Rai dal 2009, nel 2022 è una delle giornaliste che segue il conflitto tra Ucraina e Russia da altre parti del mondo, nel suo caso dalla città di New York, presso cui lavora quale corrispondente Rai.

La vita privata di Perla Dipoppa

Conosciuta ed amata dal grande pubblico italiano grazie alla sua splendida attività da giornalista, non sono però note al pubblico informazioni certe in merito alla sua vita privata. Sembrano infatti destinate a rimanere informazioni private le notizie riguardo alla vita privata e alla situazione sentimentale di Dipoppa, così come anche le infomazioni in merito ai suoi guadagni economici.

3 curiosità sulla giornalista e corrispondente della Rai

Sembra che la giornalista non abbia profili social personali attivi, tranne l’account Twitter, social a cui è iscritta dal 2011.

Il suo debutto televisivo avviene presso una rete televisiva spagnola, quando frequentava i suoi studi universitari all'estero, in Spagna.

Sul social di Instagram è presente una pagina dedicata alla corrispondente Rai.

