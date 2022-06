Dai Servizi segreti alla sicurezza della Repubblica, passando per le luci di una vita privata ricca di tappe importanti: ecco chi è Franco Gabrielli.

Scopriamo la biografia e la vita privata di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia e prefetto di Roma, dal marzo 2021 Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nominato Mario Draghi. Ma soprattutto è uomo dal curriculum straordinario. Cosa c’è da sapere sulla sua storia? Vi sveliamo un ritratto del suo percorso professionale e personale, tra le luci del successo, le origini e gli amori nel cuore della sua terra, la Toscana…

Chi è Franco Gabrielli e dove vive?

Franco Gabrielli è nato a Viareggio, sotto il segno dell’Acquario, il 13 febbraio 1960. Ex prefetto e poliziotto, è famoso per aver assunto anche l’incarico di capo della Polizia, dal 2016 al 2021, per poi essere nominato dal Governo Draghi come Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica.

Già direttore di SISDE e AISI, è stato anche capo del Dipartimento della Protezione Civile e prefetto di Roma. La sua è una carriera brillante, iniziata dopo la laurea in Giurisprudenza all’Università di Pisa.

La fine degli anni ’80 lo ha visto impegnato nella Digos, tra Imperia e Firenze, e ha lavorato nel contesto di importanti attività investigative (come quella sulle nuove Brigate Rosse).

Franco Gabrielli

La vita privata di Franco Gabrielli

Nella vita privata di Franco Gabrielli c’è il primo matrimonio con Paola Mannella, originaria di Massa. Nel suo curriculum spicca il ruolo di viceprefetto. Dall’ex consorte, nata tre anni dopo di lui (nel 1963), il capo della Polizia ha avuto tre figli, tutti maschi: Fabio, Francesco e Federico Gabrielli. Del suo passato si sa che è cresciuto a Cinquale, frazione del Comune di Montignoso, insieme ai genitori, Edy e Francesco, e alla sorella, Maria Assunta Gabrielli.

Chi è la moglie di Franco Gabrielli?

Archiviato il primo matrimonio, Franco Gabrielli ha sposato Immacolata Postiglione, detta Titti. La donna è diventata sua moglie nel 2017, con una cerimonia riservata che si è tenuta a Castiglione d’Orcia, splendida cornice in provincia di Siena.

La coppia, secondo quanto riporta il quotidiano La Nazione, avrebbe acquistato un podere nella stessa località, noto come “I Fontoni, diventato il buen retiro dei coniugi Gabrielli.

Classe 1971, originaria di Salerno, Titti Postiglione è laureata in Scienze geologiche alla Federico II di Napoli, e dal 2019 ha assunto l’incarico di coordinatore dell’Ufficio per il Servizio civile universale. Alle sue spalle il ruolo numero uno presso l’Ufficio Emergenze della Protezione civile (proprio dove i due si sono conosciuti), per cui è stata direttore generale dal 2015 al 2017.

Altre 4 cose su Franco Gabrielli

– Suo padre, Francesco Gabrielli, è un ex operaio che ha parlato così del figlio al quotidiano Il Tirreno: “L’ho fatto studiare con tanti sacrifici e ha fatto tutto da solo, come sua sorella che è diventata medico…”.

– Il capo della Polizia non ha profili social, quindi inutile cercarlo su Instagram, Facebook o Twitter.

– Nel 2008 è stato docente di Analisi criminale presso la Facoltà di Psicologia a L’Aquila, e un anno più tardi è diventato prefetto della stessa città, oltre che vice commissario vicario dell’Emergenza Abruzzo al fianco di Guido Bertolaso (nel 2010 ha assunto l’incarico di capo del Dipartimento di Protezione civile proprio al posto di quest’ultimo).

– Ha studiato al Liceo Classico e alle elementari era compagno di classe di… Giorgio Panariello!

