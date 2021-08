Ecco chi è Sara Dossena: dalla biografia alla vita privata, tutto quello che c’è da sapere sulla maratoneta italiana.

Fondo, mezzofondo, triathlon, duathlon e anche la maratona: c’è tutto questo nella carriera di Sara Dossena, formidabile e pluripremiata atleta italiana che avrebbe dovuto correre anche alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella maratona, ma ha poi rinunciato alla partecipazione. Dalla biografia alla vita privata, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Sara Dossena: la biografia

Sara Dossena è nata a Clusone, in provincia di Bergamo, il 21 novembre del 1984 (il suo segno zodiacale è quindi quello dello Scorpione). A differenza di molti altri atleti e atlete non ha iniziato da giovanissima a dedicarsi all’atletica leggera ma, quando si è avvicinata a questo sport, aveva 17 anni.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Fonte foto: https://www.instagram.com/sara_dossena/?hl=it

Nei primi anni di attività ha subito una serie di infortuni che non l’hanno però fermata. Dopo aver corso sulle lunghe distanze per diversi anni, si è poi avvicinata al duathlon e al triathlon raggiungendo ottimi risultati e vincendo anche numerose medaglie.

Sara Dossena è poi passata alla maratona e in questa specialità ha raggiunto anche La qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’atleta italiana ha però rinunciato alla partecipazioni al Giochi perché non si sentiva nelle condizioni fisiche per riuscire a competere al meglio.

Sara Dossena: la vita privata

Sara Dossena è molto riservata riguardo alla propria vita privata e non è noto se sia fidanzata o single. Nemmeno su Instagram ha pubblicato foto che possano dire qualcosa in più. Non si hanno notizie nemmeno riguardo al suo patrimonio personale.

Sara Dossena, dove vive?

Sara Dossena abita sempre in Lombardia ma non nella sua Clusone, l’atleta vive infatti a Gallarate, in provincia di Varese.

3 curiosità su Sara Dossena

– E’ molto attiva su Instagram dove è seduta da oltre 60.000 follower.

– Ama cucinare.

– Ha una fenice tatuata sul fianco.

Fonte foto: https://www.instagram.com/sara_dossena/?hl=it