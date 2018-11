La romana Sabina Guzzanti è nota per essere un’attrice comica di grande successo. Scopriamo di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata!

Satira e comicità sono le due caratteristiche principali che rispecchiano l’animo dell’attrice romana Sabina Guzzanti. Figlia di un politico, è un’attivista politica e non ha perso tempo a imitare personaggi come Silvio Berlusconi e Massimo D’Alema. È un’attrice italiana diventata nota grazie al programma “La TV delle ragazze” di Serena Dandini. Scopriamo di più sulla vita e sulla carriera di Sabina!

Chi è Sabina Guzzanti: carriera e vita privata

Nasce a Roma, il 25 luglio 1963, sotto il segno del leone. È figlia di Paolo Guzzanti, giornalista ed ex parlamentare, e di Germana Antonucci. Frequenta il liceo Orazio di Roma e, dopo aver conseguito il diploma, si iscrive presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’amico” in cui inizia a frequentare principalmente i corsi per imparare a suonare la chitarra.

Ha un fratello e una sorella, Caterina e Corrado, i quali hanno intrapreso la sua stessa strada, diventando anche loro dei comici. Nel 1987 arriva il suo debutto in TV grazie al programma “Profittamente non stop” di Enzo Trapani, anche se il successo arriva poco dopo. Le viene proposto di partecipare al nuovo programma di Serena Dandini, “La TV delle ragazze” grazie al quale diventa virale il suo personaggio per le imitazioni di Silvio Berlusconi e Moana Pozzi.

Non solo teatro e televisione, Sabina diventa anche attrice di cinema con il film “I cammelli” di Giuseppe Bertolucci. Nel 2015 si dedica anche al web dando vita ad una serie con protagonista, ovviamente, la satira. Dopo aver continuato la sua carriera in vari programma televisivi e, soprattutto, a teatro, torna nel 2018 nel programma di Serena Dandini, La TV delle ragazze, insieme ad altri personaggi noti.

Il suo compagno è David Riondino, un regista, attore e scrittore italiano con cui ha avuto modi di lavorare molte volte. Sul suo profilo Instagram possiamo scoprire qualche ritaglio della sua vita quotidiana al di fuori dello spettacolo.

3 curiosità su Sabina Guzzanti

-Ha ricevuto una querela da Mediaset per “gravissime menzogne e insinuazioni” riguardo la prima puntata del programma “Raoit” in onda su Rai 3 in seconda serata. Essendo le accuse infondate, la magistratura ha archiviato la denuncia, anche se il programma è stato comunque censurato.

–È buddista da tantissimi anni e ritiene che tutto ciò che è importante nella sua vita è legato al Buddismo.

-L’arte la rappresenta completamente ed essendo una donna tuttofare, Sabina ha anche partecipato al Festival di Sanremo nel 1995 con la canzone “Troppo sole”. È arrivata al diciottesimo posto.