Sapete chi è esattamente Rosario Miraggio? Ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulla sua storia, dalle origini alla vita privata (in cui spunta un cognome davvero famoso)…

Rosario Miraggio è un affermato cantante e nel 2022 ha preso parte alla maxi festa per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, insieme a tanti altri artisti riuniti per l’occasione sul palco del concerto-evento “Uno come te” in piazza Plebiscito a Napoli. Scopriamo tutto quello che si sa della sua storia, tra biografia e amore!

Chi è Rosario Miraggio?

Rosario Miraggio è nato a Napoli, sotto il segno dell’Ariete, il 27 marzo 1986. Cantante affermato, ha esordito nel mondo della canzone napoletana all’età di 8 anni, in duetto con il padre, Franco Miraggio (all’anagrafe Gaetano Tassero), nel brano Io canto a te.

Il suo primo album, Amore in tre parole, ha segnato la svolta della sua carriera e, nel 2007, con il disco Mille pezzi di cuore ha ottenuto un grandissimo successo. Sapevate che ha anche duettato con Gigi D’Alessio in Male, durante uno dei concerti del famoso cantautore?

La vita privata di Rosario Miraggio e dove vive

Per quanto riguarda la vita privata, di Rosario Miraggio si hanno alcune informazioni trapelate anche attraverso gli scatti pubblicati sui social. Stando a quanto emerso, l’artista ha costruito una bella famiglia, è sposato ed è un padre felice. Sappiamo inoltre che vive a Napoli, città a cui è particolarmente legato.

Chi è la moglie di Rosario Miraggio?

La moglie di Rosario Miraggio si chiama Antonella D’Alessio e sarebbe la nipote del famoso cantautore Gigi D’Alessio. La coppia si mostra spesso sui social e condivide reciproche dediche d’amore, per la gioia dei fan! Secondo quanto emerso sulla storia d’amore, dalla loro unione sono nati due figli.

Altre 4 cose da sapere su Rosario Miragggio

– Rosario Miraggio è pseudonimo di Rosario Tassero.

– Nel 1996 ha avuto l’onore di ricevere il premio “Miglior voce emergente” dal grande Mario Merola all’esito di un concorso canoro a Napoli.

– Una delle sue canzoni, intitolata La macchina 50, è stata scelta per le colonne sonore del film Gomorra di Matteo Garrone.

– Su Instagram è seguito da centinaia di migliaia di follower.

Riproduzione riservata © 2022 - DG