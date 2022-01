Appassionato di scrittura, viaggi, musica e molto altro ancora: scopriamo la straordinaria storia di Roberto Parodi, il fratello di Benedetta e Cristina Parodi! Ecco chi è e cosa fa nella vita…

Roberto Parodi è il fratello delle famose giornaliste Benedetta e Cristina Parodi, con una vita tra libri, tv, viaggi e musica. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia e sulla sua vita privata, dalle origini al successo, passando per alcune delle principali curiosità che costellano il suo percorso!

Chi è Roberto Parodi e dove vive?

Roberto Parodi è un affermato scrittore, giornalista e conduttore televisivo. È nato ad Alessandria il 5 luglio 1963, sotto il segno del Cancro, ed è il fratello maggiore di Cristina Parodi e Benedetta Parodi (rispettivamente classe 1964 e 1972).

È anche un motociclista (precisamente harleysta) e youtuber molto noto, vive a Milano e faceva il banchiere, lavoro che poi avrebbe lasciato per seguire le sue innumerevoli passioni. Laurea in Ingegneria meccanica al Politecnico di Torino e poi in Economia, nel tempo libero ha sempre coltivato il suo amore per la musica suonando in una band.

La vita privata di Roberto Parodi

Per quanto riguarda la vita privata, di Roberto Parodi sono note diverse informazioni. I genitori sono Pietro Parodi, ingegnere scomparso nel 2012, e Laura (insegnante di italiano). Sposato, lo scrittore e giornalista ha avuto tre figli: Pietro, Vittorio e Fiammetta.

In una sua intervista su Il Foglio, ha dipinto un ritratto delle sue amate sorelle: “Siamo molto uniti. Cristina è studiosissima, così professionale da sembrare algida. Benedetta pure, ma se le cade una frittata si mette a ridere. Loro non hanno le mie doti istrioniche. E lo riconoscono“.

Chi è la moglie di Roberto Parodi?

Dal 1994, Roberto Parodi è sposato con Giovanna Dedè. Sua moglie è un ex avvocato ed creatrice di una linea di pigiami e abbigliamento per bambini. La sua azienda si chiama “Del Selletto” e così lei stessa ha spiegato la genesi del nome: “Sapete perché si chiama Del Selletto? Fa parte della mia storia e risale ai tempi in cui i miei tre figli erano ancora bambini. Pietro, il più grande aveva una passione per la moto di mio marito su cui voleva essere scarrozzato, ben seduto su quello che lui chiamava il “selletto” della moto. Questo bizzarro soprannome ci ha sempre fatto ridere e ha originato il nome della mia azienda, che ho creato quando ancora ero un avvocato, sempre di corsa tra casa, figli e tribunale…“.

Altre 5 cose che (forse) non sai su Roberto Parodi

– Non tutti sanno che è un polistrumentista.

– È anche creatore di contenuti video per il web (seguitissimi), e su Instagram “Il Parods” vanta un seguito di migliaia di follower! Su YouTube si presenta così: “Ciao sono Roberto Parodi, giornalista, scrittore e autore. Sul mio canale trovi video di satira, ironia, viaggi e lifestyle“.

– Le sue prime passioni sono la musica e i viaggi. Ha girato il mondo in sella alla sua moto e così ha parlato della sua storia ai microfoni di Music Pixel Blog: “La musica da quando avevo 16 anni e suonavo con Cristina (Parodi, ndr), lei la chitarra e io l’armonica a bocca. Country music, erano gli anni ’70. Poi i viaggi qualche anno dopo, con i miei genitori che ci hanno fatto conoscere il mondo, e infine il mio primo viaggio da solo in USA, con i primi soldi guadagnati…“.

– Anche i suoi figli sono motociclisti.

– Autore di diversi libri, nella sua declinazione di scrittore ha tratto ispirazione da Il giovane Holden di Salinger…

Riproduzione riservata © 2022 - DG