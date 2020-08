Robert Sheehan, attore irlandese, è diventato popolare grazie alla serie tv Misfits. Successivamente ha recitato anche in The Umbrella Academy.

Amante della recitazione, dei disegni e dal carattere solare: ecco chi è Robert Sheehan, attore irlandese, diventato popolare grazie al personaggio di Nathan Young, nella serie tv Misfits. Ma non è tutto perché Sheehan ha recitato anche nella pellicola Shadowhuters e nella serie tv, targata Netflix, The Umbrella Academy, in cui veste i panni di Klaus Hargreeves. Ma scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Chi è Robert Sheehan

Classe 1988, Robert Sheehan è nato a Port Laoise, in Irlanda, il 7 gennaio sotto il segno del Capricorno. Fin da piccolo, ossia da quando andava alle scuole elementari, inoltre, Sheehan ha sempre avuto una grandissima passione per il mondo della recitazione.

Una delle sue primissime recite, inoltre, lo vide interpretare Oliver nell’omonimo spettacolo Oliver with a Twist. Da quel momento ha deciso cosa avrebbe voluto fare da grande.

La primissima persona, inoltre, che ha creduto in lui è stata proprio la mamma che l’ha accompagnato anche alle sue prime audizioni. All’età di 14 anni, inoltre, ha ottenuto la sua prima parte nella pellicola Angeli Ribelli e da quel momento non si è più fermato.

La vita privata di Robert Sheehan

Robert Sheehan è fidanzato? Sembrerebbe di no, anche se l’attore è sempre stato bravo nel far perdere le tracce delle sue conquiste amorose. Anche su Instagram, infatti, non ci sono scatti in compagnia di nessuna partner.

Sappiamo, inoltre, che in precedenza è stato fidanzato con l’attrice Sofia Boutella che ha conosciuto sul set della pellicola Jet Trash, che hanno girato in India. Dopo una prima fase di corteggiamento, inoltre, nel 2014 si sono fidanzati per poi lasciarsi nel 2017.

5 curiosità su Robert Sheehan

-Nonostante abbia seguito dei corsi come regista non ama stare dietro la macchina da presa.

-Gli piacciono i disegni e i fumetti.

-Ama viaggiare e tra le sue mete preferite c’è anche l’Italia.

-Ha ottenuto anche una candidatura ai BAFTA per il ruolo che ha interpretato in Misfits.

-Non sappiamo a quanto ammontino i suoi guadagni e neanche dove abiti precisamente.

