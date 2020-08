Che sia per il cibo, per il clima ideale o per le location da sogno sono tantissime le star ad essersi innamorate del Belpaese tanto da decidere di venirci a vivere: ecco quali sono.

Le star straniere che hanno scelto di vivere in Italia sono parecchie, e quasi tutte hanno provato un vero e proprio amore per le bellezze dello Stivale prima di decidere di acquistare qui qualche residenza da sogno. Da Sting a George Clooney passando per Mika, vediamo di quali si tratta e dove hanno deciso di andare a vivere tra le tante meraviglie del Bel paese.

Le star straniere che vivono in Italia

Sting si è innamorato della campagna Toscana ed è qui che ha deciso di mettere radici acquistando la lussuosa tenuta il Palagio, tra Firenze e Arezzo, dove ha dato il via a una produzione di olio e di vino.

Sting

Durante l’emergenza Coronavirus il cantante ha deciso di raggiungere la sua famiglia a Londra ma ha specificato di aver sentito la forte mancanza dell’Italia, “il suo paese preferito”: “Mi manca il mio paese preferito. Mi manca la mia bella casa in Toscana”, ha dichiarato in un video su Instagram il cantante prima di dedicare un suo brano agli italiani.

Un altro che non ha saputo rinunciare al fascino irresistibile della Toscana è Mika, che vi ha acquistato un casale immerso nel verde insieme a sua sorella:

“Sono andato in un paesino della Toscana dove ho preso una villa con mia sorella. […] ho allestito uno studio […] È un posto bellissimo (ovviamente top secret) a circa 30 minuti da Firenze”, ha raccontato al Tirreno.

MIKA

George Clooney è senza dubbio una delle star internazionali con un vero e proprio “pallino” per il Bel Paese: oltre ad aver scelto Venezia come location per le sue lussuosissime nozze (nel 2014), l’attore ha acquistato una prestigiosa villa sul lago di Como (ed è proprio lì che si sarebbero incontrati per la prima volta lui e la moglie, Amal Alamuddin).

A portare Colin Firth in Italia invece, è stato l’amore per una donna: l’attore, sposato con la produttrice Livia Giuggioli (dal 1997), si è trasferito con lei in un delizioso casale immerso nel verde della campagna Umbra.

