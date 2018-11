Tutte le curiosità sullo strepitoso talento comico Raul Cremona

Tutto quello che c’è da sapere su Raul Cremona: dalla sua squadra preferita fino al figlio Giordano Kremont.

Raul Cremona è ormai uno dei volti più noti del panorama comico italiano, che grazie a personaggi come il Mago Oronzo e Silvano si è fatto amare e seguire da moltissimi telespettatori. Scopri tutto quello che c’è da sapere sulla carriera e la vita privata di questo comico e illusionista.

Raul Cremona: curiosità sul talento comico

– Raul Cremona nasce a Milano il 10 novembre 1956, segno zodiacale Scorpione.

– Raul è autore di dieci libri comici.

– Gli esordi di Raul Cremona lo vedono soprattutto impegnato come cabarettista nei locali. Le sue prime apparizioni televisive sono nei programmi per bambini di Junior TV.

– Dopo essere diventato uno dei comici principali del locale Zelig di Milano, decide di continuare la sua attività di comico anche nell’omonima trasmissione che ne sancirà il successo.

– Cremona ha preso parte a due lungometraggi: Anna e i cinque e Area Paradiso.

– Nel 1986 si esibisce al Derby, storico locale di Milano, come mago. Insieme a lui c’erano moltissimi di quelli che sarebbero diventati i principali volti del panorama comico italiano: Claudio Bisio, Aldo, Giovanni e Giacomo, Paolo Rossi, eccetera. Il locale era per esibizioni comiche, non di prestigio. Ma a seguito dell’insistenza di Cremona lo lasciarono esibire.

– Appassionato di magia ed illusionismo fin da bambino, a 17 anni si iscrive al Club arti magiche, di cui in futuro diventa il presidente.

– Il primo oggetto che lo appassiona al mondo della magia è una scatola magica che gli viene regalata dalla nonna.

– È un gran tifoso dell’Inter.

– Nel 2017 è ospite della prima puntata di The Big Show condotto da Andrea Pucci.

– È molto attivo sui social, specialmente sulla sua pagina Instagram, dove condivide spesso svariati video… ovviamente comici e divertenti!

La vita privata di Raul Cremona: la moglie e i figli

Raul Cremona è felicemente sposato con una donna inglese, dalla quale ha avuto due figli maschi. Della donna, tuttavia, non si sa molto dal momento che Raul preferisce mantenere privata la sua sfera sentimentale.

Uno dei figli di Raul, Giordano Cremona in arte Kremont, è un dj producer e membro del duo Merk & Kremont. Il comico ha inoltre un altro figlio maschio di nome Leonardo.

L’attore meneghino è lo zio di Edoardo Cremona, in arte Eddy Veerus, membro del gruppo Il Pagante.

FONTE FOTO: facebook.com/RaulCre