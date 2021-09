Apnea è il nome d’arte di Marika Costarelli, una rapper originaria di Gela che ha incantato il pubblico di X Factor: scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Dalla carriera nel mondo rap al palco di X Factor: scopriamo cosa c’è da sapere su Marika Costarelli, la rapper che si fa chiamare Apnea e che ha conquistato il pubblico del famoso talent show con la sua musica e il suo personalissimo look.

Chi è Apnea: la biografia

Originaria di Gela, in Sicilia, Marika Costarelli è una rapper nota al pubblico televisivo per aver preso parte alle audizioni di X Factor 2021, dove ha conquistato tre sì da parte dei giudici Manuel Agnelli, Emma Marrone e Hell Raton (mentre Mika ha dimostrato di non essere convinto dalla sua performance). Attraverso i social l’artista ha svelato ai fan di studiare all’università Scienze della Comunicazione.

Apnea: la vita privata

Sui social ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e non è chiaro se sia single oppure no. In passato l’artista ha vissuto per diverso tempo a Catania, mentre oggi non è chiaro dove risieda.

Apnea: le curiosità

– Da sempre è appassionata di rap e tra i suoi artisti preferiti vi è senza dubbio Fabri Fibra.

– Durante la sua partecipazione a X Factor ha svelato di essersi recata sul palco con gli occhiali da sole perché “in incognito”: i suoi genitori infatti non avrebbero saputo della sua partecipazione al programma.

– Dopo la sua esibizione alle audizioni di X Factor (dove ha conquistato 3 sì dei giudici) Emma Marrone l’ha lodata affermando: “Sei veramente un genio, hai molta personalità. Voglio il pezzo sul mio telefono entro stasera”.

– Le piace trascorrere il suo tempo libero in compagnia dei suoi amici.

– Il suo look durante le sue esibizioni è composto da tailleur e occhiali da sole.