Scopriamo cosa si sa sull’attrice Raika Hazanavicius, protagonista nella serie televisiva Netflix “Le 7 vite di Lea”.

Raika Hazanavicius è una modella e attrice francese rappresentato dall’agenzia Noma Talents. Figlia di genitori appartenenti al mondo cinematografico, Raika si appassiona fin da giovane per la carriera da attrice e sviluppa le sue capacità recitative frequentando un’apposita accademia. Comincia ad inserirsi nel mondo dello spettacolo interpretando dei ruoli secondari, fino all’anno 2021, quando viene selezionata per interpretare il ruolo da protagonista della serie televisiva “Le 7 vite di Lea”.

Raika Hazanavicius: biografia e carriera

Raika nasce nel 1994 nella città di Parigi, Francia. Frequenta il Method Acting Center di David Barouk, dove impara diverse tecniche di recitazione. All’inizio della sua attività il suo talent manager le procura ingaggi in qualità di modella. Successivamente Raika partecipa a diversi provini e a delle audizioni tramite cui riesce ad ottenere alcuni ruoli secondari in diverse produzioni, come per esempio in “One Last Summer” e “Very Ordinary People”, senza però ricoprire mai il ruolo di protagonista.

Nel 2021 arriva però la svolta nell’attività dell’attrice parigina: le viene infatti offerto il ruolo di protagonista all’interno della serie televisive di Charlotte Sanson intitolata “Le 7vite di Lea“.

La vita privata di Raika Hazanavicius

Figlia dell’attore e del regista Serge Hazanavicius e dell’attrice e costumista Julie Mauduech, che si sono però poi separati, ha una sorella di nome Mitty. Sembra l’attrice abiti nella città di Trinité, Martinica, assieme a sua padre e a sua sorella. Non ci sono però informazioni riguardanti la sua vita sentimentale ed il suo patrionio economico. Anche se attiva sui suoi canali social infatti sembra essere una persona abbastanza riservata.

4 curiosità sull’attrice Hazanavicius

Ha fatto parte del film “Final Cut”.

Raika è attiva su Instagram.

In qualità di modella ha lavorato anche per il famoso marchio Nike.

Tra e sue passioni sembra esserci anche l’attività di trekking.

