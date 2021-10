Tutti conoscono il grande Kabir Bedi, ma avete mai visto la splendida figlia? Si chiama Pooja Bedi, e nella sua storia ci sono parecchie curiosità da scoprire…

Pooja Bedi è l’unica figlia femmina di Kabir Bedi, e ora facciamo un tuffo nel suo mondo per scoprire da vicino la sua storia, dalla biografia alla vita privata. Nata in una famiglia dove arte e cinema sono due colonne portanti, ha vissuto grandi gioie e successi, ma anche tanto dolore. Nel suo percorso personale e familiare, infatti, c’è un capitolo drammatico che avrebbe segnato per sempre la sua esistenza.

Chi è Pooja Bedi e dove vive?

Pooja Bedi è nata l’11 maggio 1970, sotto il segno del Toro, a Bombay (l’odierna Mumbai), dove vive dopo aver trascorso parte della sua esistenza negli Stati Uniti. Unica figlia femmina di Kabir Bedi, è frutto del primo matrimonio dell’attore con la ex modella e danzatrice Protima Bedi. Prima del divorzio, la coppia ha avuto un altro figlio, Siddharth Bedi, amato fratello di Pooja scomparso tragicamente a 25 anni.

La figlia di Kabir Bedi ha seguito le orme paterne ed è diventata un’affermata artista, attrice e conduttrice indiana tra le più note del suo Paese. Volto di punta di talk show televisivi e editorialista di giornali in India (tra cui Times of India e Hindustan Times), è conosciuta anche per la partecipazione a reality show come Bigg Boss e Fear Factor: Khatron Ke Khiladi.

Dal 1991 al 1995 ha lavorato per grandi film di Bollywood ed è apparsa in numerosi spot pubblicitari indiani, attiva anche nella sensibilizzazione e nella lotta contro l’Aids. Nel corso della sua carriera ha scritto articoli per numerose riviste tra cui L’officiel, Femina e The Week.

La vita privata di Pooja Bedi

Nella vita privata di Pooja Bedi c’è un grande dolore: il terribile lutto per la scomparsa del fratello, Siddharth Bedi, morto suicida a 25 anni, nel 1997. Pooja Bedi ha perso anche la madre, e sulla perdita dell’amato fratello ha rivelato di non aver mai superato del tutto il dramma.

Siddharth Bedi, trasferitosi con lei negli Stati Uniti negli anni ’90 per poi laurearsi e affermarsi come brillante genio della tecnologia, si sarebbe tolto la vita dopo aver ricevuto una diagnosi di schizofrenia. Pooja Bedi ha fatto ritorno a Mumbai e nel 1994 ha sposato Farhan Furniturewala, oggi suo ex marito (divorzio datato 2003) da cui ha avuto due figli: Alaya Furniturewala, nata nel 1997, e Omar Furniturewala, classe 2000.

Chi è il compagno di Pooja Bedi?

Nel febbraio 2019, Pooja Bedi ha iniziato una relazione con Maneck Contractor, diventato il suo compagno di vita. La famiglia vive in India e la figlia di Pooja Bedi, Alaya, ha fatto il suo debutto a Bollywood nel gennaio 2020 con la commedia Jawaani Jaaneman. Sui social, Pooja Bedi e Maneck Contractor si mostrano spesso insieme e dagli scatti pubblicati emerge tutto il loro amore e la comune passione per i viaggi…

Pooja Bedi: altre 3 cose che sappiamo di lei…

– Durante il matrimonio con Furniturewala, che ebbe luogo il 6 maggio 1994, si sarebbe convertita all’Islam e avrebbe preso il nome di Noorjahan.

– Su Instagram vanta un seguito di migliaia di follower!

– Ama i viaggi e le serate in compagnia.

Fonte foto: https://www.instagram.com/poojabediofficial/