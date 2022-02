Famoso giornalista italiano, Piero Sansonetti è anche uno scrittore affermato. Partiamo alla scoperta della sua storia, dalle origini al successo tra le firme della galassia dell’informazione!

Lo leggete sui giornali e lo vedete spesso in tv, ma sapete chi è esattamente Piero Sansonetti? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalla biografia alla vita privata, compresa una curiosità emersa sulle sue origini…

Chi è Piero Sansonetti e dove vive?

Piero Sansonetti è nato a Roma, dove vive, il 29 maggio 1951 sotto il segno dei Gemelli. È un giornalista, scrittore e opinionista famoso nel tessuto dell’informazione nazionale e all’anagrafe il suo nome esatto è Pietro.

Iscritto all’albo Odg Lazio come professionista dal 1979, ha lavorato per quasi 30 anni nella reazione de l’Unità, testata di cui è stato vicedirettore e poi condirettore. Nel corso della sua carriera ha diretto Liberazione dal 2004 al 2009, Calabria Ora dal 2010 al 2013 e nel 2016 è passato a Il Dubbio. Nel 2019 è approdato alla direzione de Il Riformista.

La vita privata di Piero Sansonetti

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, Piero Sansonetti vanta nobili origini ed è nipote del barone, letterato e poeta salentino Girolamo Comi. Non si conosce molto della vita privata del giornalista, che non ha un profilo Instagram e su Twitter condivide contenuti relativi alla sua attività professionale. Sposato, non ha condiviso informazioni sulla sua storia al di là dei riflettori puntati sulla sua carriera.

Altre 4 cose da sapere su Piero Sansonetti

– Ha esordito come cronista, poi è diventato caporedattore e direttore in varie testate. Per qualche anno ha vissuto negli Stati Uniti dove ha svolto il ruolo di corrispondente, occupandosi prevalentemente di politica e esteri.

– Non solo carta stampata: Piero Sansonetti è anche noto per il suo ruolo di opinionista in numerose trasmissioni come Quarta Repubblica, Zona bianca e Stasera Italia.

– Ha scritto numerosi libri tra cui La sinistra è di destra.

– Piero Sansonetti ha anche una pagina Facebook particolarmente attiva.

