Paolo Angiolini è il fratello del chirurgo Giovanni Angiolini. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera.

Paolo Angiolini è un fisioterapista che ha acquisito popolarità sui social grazie alla sua professionalità, la sua bellezza e il suo legame con Giovanni Angiolini, il bel chirurgo che ha fatto capitolare le fan del GF 15 (di cui è stato concorrente). Scopriamo cosa c’è da sapere su di lui e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Paolo Angiolini: la carriera

Fisioterapista specializzato nella riabilitazione ortopedica e sportiva, Paolo Angiolini è il fratello minore del chirurgo Giovanni Angiolini. Appassionato come lui di sport, sui social si è fatto apprezzare anche dal pubblico femminile per la sua bellezza e il suo fisico scolpito.

Come suo fratello e le sue due sorelle (Lisa e Stefania) è originario di Sassari, in Sardegna, ma non è dato sapere con esattezza quale sia la sua data di nascita. Ha studiato presso il liceo scientifico Marconi di Sassari e a seguire ha conseguito la laurea in Fisioterapia presso Università degli Studi di Sassari. Con suo fratello Giovanni ha preso parte al programma Il Mio Medico su Tv2000 e inoltre ha preso parte ad alcune puntate di Uomini e Donne (nel 2016) in qualità di corteggiatore di Clarissa Marchese.

Paolo Angiolini: la vita privata

Non è dato sapere se Paolo Angiolini sia impegnato sentimentalmente, quel che è certo è che molto legato ai suoi tre fratelli (spesso presenti nei suoi scatti su Instagram). Come suo fratello Giovanni si trova spesso a viaggiare per motivi di lavoro (i due lavorano presso alcuni studi che si trovano in Sardegna, a Roma e a Milano). Nel 2016 ha preso parte a Uomini e Donne come corteggiatore di Clarissa Marchese, ma la loro relazione si è conclusa in un batter di ciglia dopo appena un’esterna. Lui stesso ha confessato a Isa e Chia:

“Anziché una conoscenza, la nostra uscita mi è sembrata un’ispezione da parte della finanza o dell’INPS in quanto il suo desiderio era conoscere più ciò che mi caratterizza professionalmente e lavorativamente parlando, rispetto a ciò che ho dentro. L’impressione che ho avuto, io e alcuni altri ragazzi, è che lei non sia lì per trovare l’amore”.

Paolo Angiolini: le curiosità

– Sa suonare la chitarra.

– Ha avuto un cane di razza corso a cui era estremamente legato e a cui ha dedicato numerosi messaggi su Instagram.

– Il suo hobby è fare pesi.

– Gli piace giocare a calcio e trascorrere il suo tempo libero al mare.

– La sua squadra preferita è l’inter.





