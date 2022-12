Tutto ciò che c’è da sapere su Noor, dalla carriera alla vita privata della cantante che da TikTok è arrivata a Sanremo Giovani.

Della squadra di 13 finalisti di Sanremo Giovani, Noor è una delle ultime vincitrici di Area Sanremo insieme a Colla Zio, Fiat 131 e Romeo & Drill. Il periodo della pandemia risulta molto difficile da sopportare per una giovane adolescente, ma allo stesso tempo ha rappresentato una valvola di sfogo capace di raggiungere il successo. Iniziando a scrivere nero su bianco i testi delle sue canzoni, trova il coraggio di sfidare sé stessa arrivando fino a Sanremo Giovani.

Biografia di Noor

Nata in Kirghizistan nel 2004, Noor Amelie Mocchi si trasferisce a Bergamo dove studia al liceo classico e nella scuola di musica locale. Senza dubbio appassionata di musica, approccia con il mondo del canto su TikTok dove diventa ben presto nota.

La sua passione però si consolida solo nel periodo pandemico in cui, costretta a stare in casa, inizia ad esprimere davvero tutto il suo talento. Proprio in questo momento Noor dà libero sfogo alla sua capacità di stendere testi, dando origine alla sua carriera come cantautrice. Da questa esperienza nasce la sua canzone Respiro, molto apprezzata dai suoi follower sui social.

Da qui scaturisce la sua voglia di seguire concretamente i suoi sogni: la sua tenacia la porta a diventare una dei finalisti di Sanremo Giovani, di Amadeus, dopo la sua partecipazione ad Area Sanremo con la canzone Tu Amelie.

Vita privata

Suo padre è un bergamasco mentre sua madre (Nargyza) proviene in Kirghizistan. Noor spiega le sue origini: “Mia madre e io siamo nate in Kirghizistan, in Asia centrale, vicino il Kazakistan, mentre mio padre è di Bergamo. Sono cresciuta tra queste culture e questo influenza la mia musica. Forse la musica è un collante tra queste parti di me un po’ diverse. Quando sono in Kurdistan mi manca Bergamo e viceversa, quindi la musica mi aiuta a sentire meno queste mancanze”.

Curiosità

“Noor” significa “luce”.

Suo padre ha inventato il trekking a cavallo in Asia, in Marocco e nelle Marche.

in Asia, in Marocco e nelle Marche. Noor è molto seguita sia su Instagram che su TikTok.

